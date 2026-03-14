Ayşegül Eraslan cinayete mi kurban gitti? Arkadaşı otopsi raporundaki detayı paylaştı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz gün evinde ölü bulunmuştu. Başta intihar şüphesiyle değerlendirilen olayda, yakın arkadaşı Semih Palancı, notun Eraslan'a ait olmadığını ve otopsi raporundaki çarpıcı detayları açıkladı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın ölümü magazin dünyasını sarstı.
27 yaşındaki Ayşegül Eraslan, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eraslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜM OLMADI"
Genç fenomenin, ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabının hikaye bölümünde kanlı bir veda mektubu paylaşarak takipçilerine veda ettiği ortaya çıktı.
"ŞİDDETLE BÜYÜDÜM"
Eraslan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.
Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm."
OTOPSİ RAPORUNDAKİ DETAYLARI PAYLAŞTI
Moda ve magazin camiasını hüzne boğan olayın ardından Ayşegül Eraslan'ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı dikkat çeken iddialarda bulundu. Palancı, genç kadının ölümünün intihar değil cinayet olduğunu öne sürdü.
Paylaşımdaki el yazısının Eraslan'a ait olmadığını öne süren Palancı, otopsi raporunda bileklerinin kesildiği ve boğazının sıkıldığı yönünde bulgular bulunduğuna çektiği videoda şu sözlerle vurgu yaptı:
"Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Gece yapmış olduğu paylaşımdaki kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Bunun doğrultusunda polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek boğazı sıkılarak asılmış. Böyle gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık."