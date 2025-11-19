Viral Galeri Viral Liste Ayşe Tokyaz davasında yeni gelişme! Şüpheliler Ağır Ceza'da yargılansın talebi

Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'yi derinden sarsarken soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan incelemede, 2 polis memuru, Küçükçekmece 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, şüphelilerin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 16:15
İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın davasında yeni gelişme yaşandı.

,Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.Ç. hazır bulunurken, tutuksuz sanık Z.B. ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

N. Ç. savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Duruşmanın psikolojik baskısı vardı üzerimde. Disiplin soruşturması dosyamda ve savcılıkta verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ediyorum" dedi. Bilirkişi raporunda, N.Ç.'nin bazı görüntüleri sildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine sanık, "Ben dosyaları haftada bir silerim ama bu bilinçli olarak yaptığım birşey değil. Yer kaplamasın diye silerim. Ben Cemil Koç' a da bilgi vermedim" dedi.

"HİÇBİR İLGİM YOKKEN ADIM GEÇTİ"

Tutuksuz sanık Z. B. ise savunmasında "Benim bu olayla hiçbir ilgim yokken, organize bir suç örgütünde adım geçti. Haberlerde ve basında bu şekilde haberler yapıldı. Birçok polisin adı bu işe karıştı. Cemil Koç, benden ilk sorgulamayı yapmamı istediğinde, ne cinayetten ne de başka olaylardan haberdar değildim. Ben bu olayın detaylarını olay basına düştükten sonra öğrendim. Ben Cemil Koç'u tanımıyorum, ben N.Ç.'yi tanıyorum. N.Ç. bana, bir arkadaşının işini yapmamı istediği için bu işi yaptım" dedi.

Sanık avukatı savunma yaptığı sırada, müşteki Esra Tokyaz, "Sanki bu suçu ben işlemişim gibi savunma yapma" diyerek avukata tepki gösterdi.

