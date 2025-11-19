Ayşe Tokyaz davasında yeni gelişme! Şüpheliler Ağır Ceza’da yargılansın talebi

"HİÇBİR İLGİM YOKKEN ADIM GEÇTİ"

Tutuksuz sanık Z. B. ise savunmasında "Benim bu olayla hiçbir ilgim yokken, organize bir suç örgütünde adım geçti. Haberlerde ve basında bu şekilde haberler yapıldı. Birçok polisin adı bu işe karıştı. Cemil Koç, benden ilk sorgulamayı yapmamı istediğinde, ne cinayetten ne de başka olaylardan haberdar değildim. Ben bu olayın detaylarını olay basına düştükten sonra öğrendim. Ben Cemil Koç'u tanımıyorum, ben N.Ç.'yi tanıyorum. N.Ç. bana, bir arkadaşının işini yapmamı istediği için bu işi yaptım" dedi.