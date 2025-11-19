Ayşe Tokyaz davasında yeni gelişme! Şüpheliler Ağır Ceza'da yargılansın talebi
Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'yi derinden sarsarken soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan incelemede, 2 polis memuru, Küçükçekmece 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, şüphelilerin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti.
