Aynı yerden paylaştılar: Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa aşk mı yaşıyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile şarkıcı M Lisa'nın aynı arka plandan yaptıkları paylaşımlar, daha önce yalanlanan ilişki iddiaları da yeniden alevlendi.

"Aşk 101" dizisiyle hayatımıza giren ve karizmasıyla dikkat çeken Mert Yazıcıoğlu, son yıllarda projeleriyle kariyerinde önemli adımlar attı. Şimdilerde "Kuruluş Orhan" dizisinde Orhan Bey karakteriyle ekranlara dönen oyuncu, hem oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla gündemde.

Yakışıklı oyuncu, geçmişte Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ve oldukça olaylı bir şekilde sona eren ilişkisiyle uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti.

Afra Saraçoğlu sonrası Dilan Çiçek Deniz'le kısa süreli bir yakınlaşma yaşayan Yazıcıoğlu, yoğun çalışma temposunu gerekçe göstererek aşk hayatına ara verdiğini ve kalbinin boş olduğunu söylemişti.

ESKİ DEFTERLER YENİDEN Mİ AÇILIYOR?

Tüm bunların ardından Yazıcıoğlu'nun sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile 2024 yazında gözlerden uzak şekilde üç ay boyunca bir ilişki yaşadığı, ardından da çiftin ayrıldığı öne sürülmüştü.

İddiaların ardından M Lisa'ya Mert Yazıcıoğlu sorulmuş, genç şarkıcı net bir dille "öyle bir durum yok" yanıtını vermişti. Konu kapanmış gibi görünürken, geçtiğimiz gün gelen bir paylaşım her şeyi yeniden alevlendirdi.

EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

M Lisa'nın paylaştığı ve Mert Yazıcıoğlu'nun daha önce sosyal medya hesabında paylaştığı arka planla birebir örtüşen bir poz, "Bu ev Mert'in evi mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Şarkıcı M Lisa

