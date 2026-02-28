Aynı Yağmur Altında'nın Ali'si Burak Tozkoparan'ın gizli yeteneği ortaya çıktı

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın yıldızı Burak Tozkoparan, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken ünlü isim, bu kez gizli yeteneğiyle gündeme geldi. Aslen Rizeli olan oyuncu, yalnızca kamera karşısında değil, müzik sahnesinde de profesyonel olarak varlık gösteriyor.

atv'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın yeni bölümü geri sayıma geçmişken, dizinin yakışıklı başrolü Burak Tozkoparan sosyal medyanın markajına takıldı!

Nilsu Berfin Aktaş, Hülya Avşar ve Deniz Uğur gibi dev isimlerle aynı seti paylaşan Tozkoparan, bu kez oyunculuğuyla değil, kimselerin pek bilmediği "gizli dünyasıyla" herkesi şaşırttı.

MEĞER ASLEN RİZELİYMİŞ Dizide "Ali Aydan" karakteriyle fırtınalar estiren 33 yaşındaki oyuncu, her ne kadar İstanbul'un taşı toprağıyla büyümüş olsa da kökleri Rize'ye dayanıyor. Anne ve babası Rizeli olan Tozkoparan, Karadeniz'in o bitip tükenmek bilmeyen enerjisini damarlarında taşıyor desek yeridir!

🏆 OYUNCULUKTAN ÖNCE "BATERİ ŞAMPİYONLUĞU" GELİYOR Sıkı durun; karşınızda sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda tescilli bir müzisyen var! Burak Tozkoparan, 2011 yılında henüz kariyerinin başındayken, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen yarışmada "En İyi Enstrüman (Bateri)" dalında Türkiye Şampiyonu oldu.