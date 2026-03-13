CANLI YAYIN
Aynı Yağmur Altında'da saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosuna katan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, 15 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında. İşte 6. bölüme dair ipuçları...

Ali'nin Karanoğlu konağına taşınmasıyla başlayan zoraki yakınlık, büyük patlamanın fitilini ateşliyor. Aynı Yağmur Altında 6. bölümde; Ali, Rosa'nın hamilelik yalanının ardındaki hazin gerçeği öğrenirken, Merve'nin zorla evlendirilme kararı Aydanlar cephesinde yer yerinden oynatacak. İşte tüm detaylar...

6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali'nin Karanoğlu konağına taşınması, onu ve Rosa'yı aynı çatı altında yaşamaya mahkum eder. Bu zoraki yakınlık Ali'nin şüphelerini artırırken; Ali sonunda Rosa'nın hamile olmadığını, bayılmalarının sebebinin ise ciddi bir hastalık olduğunu öğrenir.

Koray'ın bu durumu bir koz olarak kullanarak Rosa'yı kendine mecbur bıraktığı gerçeğiyle de yüzleşir.

Aydanlar cephesinde ise Merve, Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ailesinin tepkisine maruz kalır.

Faik'in kararıyla bir anda okuldan alınan Merve, halası Fazilet'in tüm itirazlarına rağmen ailesi tarafından sevmediği bir adamla zorla evlendirilmesine karar verilir.

Ali, Rosa'nın babasından öğrendiği sarsıcı gerçekle Umur Karanoğlu'nun karşısına dikilir. Ali'nin sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Umur, Ali'ye tokat atmak için elini kaldırır.

Ali, halası Fazilet'in çalınan bebeği ve hayatı için Umur'a karşı sert bir hesaplaşma başlatır. Peki, her şeyden habersiz olan Koray, kendi hayatıyla ilgili bu sarsıcı gerçeği öğrenebilecek mi?

'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.

