Aynı Yağmur Altında'da saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosuna katan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, 15 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında. İşte 6. bölüme dair ipuçları...

Ali'nin Karanoğlu konağına taşınmasıyla başlayan zoraki yakınlık, büyük patlamanın fitilini ateşliyor. Aynı Yağmur Altında 6. bölümde; Ali, Rosa'nın hamilelik yalanının ardındaki hazin gerçeği öğrenirken, Merve'nin zorla evlendirilme kararı Aydanlar cephesinde yer yerinden oynatacak. İşte tüm detaylar...

6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Ali'nin Karanoğlu konağına taşınması, onu ve Rosa'yı aynı çatı altında yaşamaya mahkum eder. Bu zoraki yakınlık Ali'nin şüphelerini artırırken; Ali sonunda Rosa'nın hamile olmadığını, bayılmalarının sebebinin ise ciddi bir hastalık olduğunu öğrenir.

Koray'ın bu durumu bir koz olarak kullanarak Rosa'yı kendine mecbur bıraktığı gerçeğiyle de yüzleşir.

Aydanlar cephesinde ise Merve, Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ailesinin tepkisine maruz kalır.