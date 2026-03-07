Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aynı Yağmur Altında, 5. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Ali ve Beliz'in nikah törenine, Rosa'nın beklenmedik bir şekilde bayılması damga vurur. İlk etapta Rosa'nın hamile olduğu iddiaları aile içinde büyük bir şok yaratsa da acı gerçek kısa sürede anlaşılır. İşte yeni bölüme dair tüm detaylar...

ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Aynı Yağmur Altında, heyecan dolu bir bölümle geliyor. Başrollerini Berfin Nilsu Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizide bu hafta; Koray, Rosa'nın sırrını öğreniyor!

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Ali ve Beliz'in nikâhı Rosa'nın aniden fenalaşıp bayılmasıyla gölgelenir. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet'in "hamile" demesi ailede büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak gerçek bambaşkadır: Rosa hamile değildir; Ali'nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir.

Koray'ın baskısı üzerine Rosa, bayılmasının asıl sebebini açıklar. Beyninde anevrizma vardır ve bu hastalık hayatını tehdit etmektedir. Koray bu gerçeği öğrenince Rosa'yı iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verir ve hastalığın gizli kalmasına yardım eder. Bu sırada Merve, Yiğit'in yaptığı bir iddia yüzünden ailesiyle büyük bir kriz yaşar.

Faik'in duydukları Merve'nin evde başını derde sokar. Merve'ye en büyük destek halası Fazilet'ten gelir.