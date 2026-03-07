CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aynı Yağmur Altında, 5. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Ali ve Beliz'in nikah törenine, Rosa'nın beklenmedik bir şekilde bayılması damga vurur. İlk etapta Rosa'nın hamile olduğu iddiaları aile içinde büyük bir şok yaratsa da acı gerçek kısa sürede anlaşılır. İşte yeni bölüme dair tüm detaylar...

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 1

ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Aynı Yağmur Altında, heyecan dolu bir bölümle geliyor. Başrollerini Berfin Nilsu Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizide bu hafta; Koray, Rosa'nın sırrını öğreniyor!

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 2

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Beliz'in nikâhı Rosa'nın aniden fenalaşıp bayılmasıyla gölgelenir. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet'in "hamile" demesi ailede büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak gerçek bambaşkadır: Rosa hamile değildir; Ali'nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir.

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 3

Koray'ın baskısı üzerine Rosa, bayılmasının asıl sebebini açıklar. Beyninde anevrizma vardır ve bu hastalık hayatını tehdit etmektedir. Koray bu gerçeği öğrenince Rosa'yı iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verir ve hastalığın gizli kalmasına yardım eder. Bu sırada Merve, Yiğit'in yaptığı bir iddia yüzünden ailesiyle büyük bir kriz yaşar.

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 4

Faik'in duydukları Merve'nin evde başını derde sokar. Merve'ye en büyük destek halası Fazilet'ten gelir.

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 5

Öte yandan Rosa'nın annesi Diana ise, yıllardır öldü sanılan Rosa'nın babasını İstanbul'da gördüğünü söyleyerek herkesi şoke eder.

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 6

Ali ile Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Beliz, öfkesine yenilerek Rosa'yı zorla arabaya bindirip konaktan uzaklaştırır.

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 7

Bu tehlikeli hamle Rosa'yı ölümle burun buruna getirirken Ali ve Koray zamanla yarışır. Peki Beliz, Rosa hakkındaki gerçekleri öğrenecek mi? Ali ve Rosa arasındaki sır perdesi aralanacak mı? Herkesin hayatını değiştirecek gerçekler sonunda gün yüzüne çıkacak mı?

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 8

OYUNCU KADROSU

Berfin Nilsu Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

Aynı Yağmur Altında'da Rosa'nın sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor 9

Yapım: Baba Yapım
Yapımcı: Osman Enes Yakut
Yönetmen: Ali Balcı, Işılsu Günday
Proje Tasarım: Hasan Burak Kayacı
Senaryo: Mehmet Barış Günger, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal

Mobil uygulamalarımızı indirin