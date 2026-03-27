Aynı Yağmur Altında veda ediyor! Final bölümünde Ali ve Rosa birleşiyor mu?
"Aynı Yağmur Altında", 29 Mart Pazar akşamı yayınlanacak 7. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Ali'nin tercihi ile Rosa'nın yaşadığı köklü değişim, hikayenin yönünü tamamen değiştiriyor. Geçmişin sırları da son kez gün yüzüne çıkıyor. Peki Ali ve Rosa birleşiyor mu, ortaya çıkan sır ne? İşte final bölümüne dair gelişmeler...
Final bölümünde Karanoğlu konağında ortaya çıkan sır, aile içindeki ilişkilerin yönünü değiştiriyor. Aile içi hesaplaşmalar, ihanetin ortaya çıkışı ve alınan radikal kararlar, karakterlerin hayatında geri dönüşü olmayan bir süreci başlatıyor. Ali ve Rosa ise yaşadıkları kırılmanın ardından kendi yollarını çizerek hikayeyi farklı bir noktada tamamlıyor.
29 MART'TA FİNAL BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELECEK
Aynı Yağmur Altında dizisi, final bölümüyle 29 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Balcı ve Işılsu Günday yer alıyor.
KARANOĞLU KONAĞINDA DENGELER DEĞİŞİYOR
Final bölümünde Umur'un yıllardır gizlediği sır açığa çıkıyor. Ali'nin bu gerçeği yüzüne vurması, Karanoğlu konağında tüm ilişkileri sarsıyor. Umur ile Fazilet arasındaki geçmiş ve kaybedilen bebeğe dair ortaya çıkan detaylar, Ali ile Umur arasında sert bir hesaplaşmaya neden oluyor.
AİLE İÇİ ÇATIŞMALAR YENİ KARARLAR DOĞURUYOR
Aydanlar tarafında Merve, Fazilet'ten aldığı destekle ailesinin baskısına karşı kendi kararlarını uygulamaya yönelir. Seray ve Rana ise kurulan tuzağa benzer bir hamleyle aile içinde dengeleri değiştiriyor.
Koray'ın Ali'ye yönelik saldırının arkasında olduğunun anlaşılması, Umur'u derinden sarsar. Yaşananların ardından Umur, oğluna herkesin önünde tepki gösterir. Bu süreçte Rosa, Koray'ın iç dünyasındaki kırılmaları fark ederek ona ilk kez anlayışla yaklaşır ve yaşadığı değişimle birlikte Müslüman olma kararı alır.
ALİ VE ROSA FARKLI YOLLARI SEÇİYOR
Finalde en büyük kırılma Ali'nin kararıyla yaşanıyor. Rosa'ya olan duygularını geride bırakan Ali, Beliz ile evlenmeyi kabul eder. Nikah sahnesiyle birlikte iki aile arasındaki buzlar çözülürken, Rosa'nın yaşadığı dönüşüm ve aldığı karar hikayenin yönünü değiştiriyor.
AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI
- Berfin Nilsu Aktaş - Rosa
- Burak Tozkoparan - Ali
- Hülya Avşar - Fazilet
- Fikret Kuşkan - Umur
- Deniz Uğur - Hümeyra
- Levent Ülgen - Faik
- Erkan Can - Mürsel Duran
- Mine Çayıroğlu - Tülin
- Taro Emir Tekin - Koray
- Bahar Şahin - Beliz
- Sarp Bozkurt - Bülent
- Türkü Turan - Seray
- Birand Tunca - Kerem
- Aleyna Bozok - Merve
- Selin Işık - Rana
- Taha Baran Özbek - Yiğit
- Lara Aslan - İlyun
- Eftelya Bilen - Reyhan
- Eda Şölenci - Dilan
- Sibel Atasoy - Diana
- Hakan Eratik - Ünal Yavuz
- Gonca Sarıyıldız - Seher
- Fatih Doğan - Hayati
- Özlem Başkaya - Şermin
- Uğur Çevik - Samet
- Koray Kadirağa - Soso
- Orhan Eşkin - Yula
- Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Ergani
- Timur Ölkebaş - Beyazıt