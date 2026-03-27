Aynı Yağmur Altında veda ediyor! Final bölümünde Ali ve Rosa birleşiyor mu?

"Aynı Yağmur Altında", 29 Mart Pazar akşamı yayınlanacak 7. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Ali'nin tercihi ile Rosa'nın yaşadığı köklü değişim, hikayenin yönünü tamamen değiştiriyor. Geçmişin sırları da son kez gün yüzüne çıkıyor. Peki Ali ve Rosa birleşiyor mu, ortaya çıkan sır ne? İşte final bölümüne dair gelişmeler...

Final bölümünde Karanoğlu konağında ortaya çıkan sır, aile içindeki ilişkilerin yönünü değiştiriyor. Aile içi hesaplaşmalar, ihanetin ortaya çıkışı ve alınan radikal kararlar, karakterlerin hayatında geri dönüşü olmayan bir süreci başlatıyor. Ali ve Rosa ise yaşadıkları kırılmanın ardından kendi yollarını çizerek hikayeyi farklı bir noktada tamamlıyor.

29 MART'TA FİNAL BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELECEK Aynı Yağmur Altında dizisi, final bölümüyle 29 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Balcı ve Işılsu Günday yer alıyor.

KARANOĞLU KONAĞINDA DENGELER DEĞİŞİYOR Final bölümünde Umur'un yıllardır gizlediği sır açığa çıkıyor. Ali'nin bu gerçeği yüzüne vurması, Karanoğlu konağında tüm ilişkileri sarsıyor. Umur ile Fazilet arasındaki geçmiş ve kaybedilen bebeğe dair ortaya çıkan detaylar, Ali ile Umur arasında sert bir hesaplaşmaya neden oluyor.

AİLE İÇİ ÇATIŞMALAR YENİ KARARLAR DOĞURUYOR Aydanlar tarafında Merve, Fazilet'ten aldığı destekle ailesinin baskısına karşı kendi kararlarını uygulamaya yönelir. Seray ve Rana ise kurulan tuzağa benzer bir hamleyle aile içinde dengeleri değiştiriyor. AYNI YAĞMUR ALTINDA Koray'ın Ali'ye yönelik saldırının arkasında olduğunun anlaşılması, Umur'u derinden sarsar. Yaşananların ardından Umur, oğluna herkesin önünde tepki gösterir. Bu süreçte Rosa, Koray'ın iç dünyasındaki kırılmaları fark ederek ona ilk kez anlayışla yaklaşır ve yaşadığı değişimle birlikte Müslüman olma kararı alır.

ALİ VE ROSA FARKLI YOLLARI SEÇİYOR Finalde en büyük kırılma Ali'nin kararıyla yaşanıyor. Rosa'ya olan duygularını geride bırakan Ali, Beliz ile evlenmeyi kabul eder. Nikah sahnesiyle birlikte iki aile arasındaki buzlar çözülürken, Rosa'nın yaşadığı dönüşüm ve aldığı karar hikayenin yönünü değiştiriyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI Berfin Nilsu Aktaş - Rosa

Burak Tozkoparan - Ali

Hülya Avşar - Fazilet

Fikret Kuşkan - Umur

Deniz Uğur - Hümeyra

Levent Ülgen - Faik

Erkan Can - Mürsel Duran

Mine Çayıroğlu - Tülin

Taro Emir Tekin - Koray

Bahar Şahin - Beliz

Sarp Bozkurt - Bülent

Türkü Turan - Seray

Birand Tunca - Kerem

Aleyna Bozok - Merve

Selin Işık - Rana

Taha Baran Özbek - Yiğit

Lara Aslan - İlyun

Eftelya Bilen - Reyhan

Eda Şölenci - Dilan

Sibel Atasoy - Diana

Hakan Eratik - Ünal Yavuz

Gonca Sarıyıldız - Seher

Fatih Doğan - Hayati

Özlem Başkaya - Şermin

Uğur Çevik - Samet

Koray Kadirağa - Soso

Orhan Eşkin - Yula

Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Ergani

Timur Ölkebaş - Beyazıt