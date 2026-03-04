Aylardır konuşmuyorlardı! David ve Victoria Beckham’dan oğullarına sürpriz kutlama

İddialara göre Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle arasına mesafe koymaya başladı. Aile üyelerinin sosyal medya paylaşımlarındaki uzaklık ve zaman zaman ortaya çıkan açıklamalar da bu gerilimi daha görünür hale getirdi.

🖋️ BABASINA ADADIĞI DÖVMEYİ SİLDİRDİ Aile içindeki krizi büyüten gelişmelerden biri de Brooklyn Beckham'ın dövmesiyle ilgili ortaya çıkan detay oldu.

Genç Beckham'ın daha önce yaptırdığı çapa dövmesinin üzerinde yer alan ve İngilizce'de "baba" anlamına gelen "dad" yazısını sembollerle kapattığı görüldü. Bazı yorumcular bu değişikliği aileden uzaklaşma mesajı olarak değerlendirdi.

💬 MİLYARDER KAYINPEDERDEN DİKKAT ÇEKEN YANIT Tartışmalar sürerken Nicola Peltz'in babası olan milyarder iş insanı Nelson Peltz de konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. 83 yaşındaki yatırımcı, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularına esprili bir şekilde karşılık verdi. Peltz, "Ailem son zamanlarda basında yer aldı mı? Hiç fark etmedim" sözleriyle gündeme mesafeli durduğunu ifade etti.