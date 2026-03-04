Aylardır konuşmuyorlardı! David ve Victoria Beckham’dan oğullarına sürpriz kutlama
David ve Victoria Beckham, uzun süredir aralarının açık olduğu oğulları Brooklyn Beckham'ın 27'nci doğum gününde dikkat çeken bir adım attı. Ünlü çift, sosyal medyada paylaştıkları çocukluk fotoğraflarıyla oğullarına sevgi mesajı gönderdi.
Bir süredir aile içi gerilimle gündeme gelen Beckham ailesinden dikkat çeken bir adım geldi. Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve moda dünyasının tanınan ismi Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın 27'nci yaş gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.
📸 NOSTALJİK PAYLAŞIMLAR MESAJ VERDİLER
David Beckham, sosyal medya hesabında oğlunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Ünlü futbolcu paylaşımına "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" notunu ekledi. Paylaşımında eşi Victoria Beckham'ı da etiketledi.
Victoria Beckham da benzer bir paylaşım yaptı. Geçmiş yıllara ait bir fotoğraf paylaşan ünlü tasarımcı, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir aralarında mesafe olduğu konuşulan ailede gelen bu mesajlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
⚡ AİLE İÇİNDEKİ GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?
Beckham ailesi ile Brooklyn Beckham arasındaki gerginlik son yıllarda magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.