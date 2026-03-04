Aylardır konuşmuyorlardı! David ve Victoria Beckham’dan oğullarına sürpriz kutlama

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

David ve Victoria Beckham, uzun süredir aralarının açık olduğu oğulları Brooklyn Beckham'ın 27'nci doğum gününde dikkat çeken bir adım attı. Ünlü çift, sosyal medyada paylaştıkları çocukluk fotoğraflarıyla oğullarına sevgi mesajı gönderdi.

Bir süredir aile içi gerilimle gündeme gelen Beckham ailesinden dikkat çeken bir adım geldi. Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve moda dünyasının tanınan ismi Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın 27'nci yaş gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

📸 NOSTALJİK PAYLAŞIMLAR MESAJ VERDİLER

David Beckham, sosyal medya hesabında oğlunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Ünlü futbolcu paylaşımına "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" notunu ekledi. Paylaşımında eşi Victoria Beckham'ı da etiketledi.

Victoria Beckham da benzer bir paylaşım yaptı. Geçmiş yıllara ait bir fotoğraf paylaşan ünlü tasarımcı, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir aralarında mesafe olduğu konuşulan ailede gelen bu mesajlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

⚡ AİLE İÇİNDEKİ GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Beckham ailesi ile Brooklyn Beckham arasındaki gerginlik son yıllarda magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İddialara göre Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle arasına mesafe koymaya başladı. Aile üyelerinin sosyal medya paylaşımlarındaki uzaklık ve zaman zaman ortaya çıkan açıklamalar da bu gerilimi daha görünür hale getirdi.

🖋️ BABASINA ADADIĞI DÖVMEYİ SİLDİRDİ

Aile içindeki krizi büyüten gelişmelerden biri de Brooklyn Beckham'ın dövmesiyle ilgili ortaya çıkan detay oldu.

Genç Beckham'ın daha önce yaptırdığı çapa dövmesinin üzerinde yer alan ve İngilizce'de "baba" anlamına gelen "dad" yazısını sembollerle kapattığı görüldü. Bazı yorumcular bu değişikliği aileden uzaklaşma mesajı olarak değerlendirdi.

💬 MİLYARDER KAYINPEDERDEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Tartışmalar sürerken Nicola Peltz'in babası olan milyarder iş insanı Nelson Peltz de konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. 83 yaşındaki yatırımcı, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularına esprili bir şekilde karşılık verdi. Peltz, "Ailem son zamanlarda basında yer aldı mı? Hiç fark etmedim" sözleriyle gündeme mesafeli durduğunu ifade etti.

💍 GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜN ARDINDAKİ ÇATLAK

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz'in 2022 yılında gerçekleşen düğünü, aile içindeki kırılmanın başlangıcı olarak gösteriliyor.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre düğün hazırlıkları sırasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar taraflar arasındaki gerilimi artırdı. Özellikle gelinlik seçimi ve organizasyon süreci hakkında ortaya atılan iddialar uzun süre gündemde kaldı. Bu süreçten sonra taraflar arasındaki mesafenin giderek büyüdüğü ileri sürüldü.

💃 "ANNEM İLK DANSIMI KESTİ" İDDİASI

Düğün gecesine dair ortaya atılan bir başka iddia ise tartışmaları daha da büyüttü. Brooklyn Beckham, düğündeki ilk dans anının annesi Victoria Beckham tarafından kasten yarıda kesildiğini savundu.

Genç Beckham, bu durumun konukların önünde kendisini küçük düşürdüğünü dile getirdi. Ayrıca ailesinin kamuoyundaki kusursuz imajını korumak için zaman zaman medyayı yönlendirdiğini ileri sürdü. Bu iddialar magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili Beckham ailesinden doğrudan bir açıklama yapılmadı.

