Avrupa Yakası’nın Şesu’su Bülent Polat’tan radikal karar: Telefon yok, huzur var
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Şehsuvar" (Şesu) karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Bülent Polat, şöhreti bırakıp, Çanakkale'nin ıssız bir köyüne yerleşti. Ünlü oyuncu, teknolojiden uzak ve tamamen doğayla iç içe yaşamıyla dikkat çekti.
2004-2009 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kilitleyen efsane dizi Avrupa Yakası'nın unutulmaz karakteri "Şehsuvar"ı (Şesu) Bülent Polat, radikal bir kararla tüm hayatını değiştirdi. Popülerliğinin zirvesindeyken İstanbul'un ışıltılı dünyasını ve setleri geride bırakan ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte Çanakkale'nin ıssız bir köyünde doğayla baş başa yeni bir yaşam kurdu.
TEKNOLOJİDEN TAMAMEN ARINDI: NE ELEKTRİK VAR NE TELEFON
Katıldığı bir YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulunan Polat, en yakın yerleşim birimine 5 kilometre uzaklıktaki 6 dönümlük arazisinde kurduğu düzeni anlattı. Modern dünyanın vazgeçilmezleri olan elektrik ve telefondan tamamen uzak bir yaşam süren başarılı oyuncu, bu tercihin kendisi için bir "hayal" olduğunu vurguladı.
"TABLET YOK, ELEKTRİK YOK"
2015 yılında Duygu Şenoğlu ile evlenen ve bu evlilikten Doğa ile Doğu adında iki çocuğu olan Polat, bu hayat tarzının çocukları üzerindeki olumlu etkisinden bahsetti. Teknolojinin getirdiği kısıtlamalardan çocuklarını kurtardığını belirten Polat, şu ifadeleri kullandı:
"Burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeğimizi sobanın üzerinde yapıyoruz. Toprakla haşır neşiriz. Çocuklarımın burayı sevmesi beni çok mutlu ediyor. Mesele tamamen yaşamsal."
DÖRT MEVSİM TOPRAKLA HAŞIR NEŞİR
Bir Zamanlar Çukurova ve Karagül gibi iddialı yapımlarda da rol alan oyuncu, şimdilerde zamanını ekim ve dikim işlerine ayırıyor. Doğada vakit geçirmenin ve toprağa dokunmanın çocuklarının davranışlarını ve başarılarını da olumlu yönde etkilediğini söyleyen Polat, kurduğu bu sade dünyada dört mevsimi iliklerine kadar hissetmekten büyük keyif aldığını dile getirdi.
BÜLENT POLAT HAKKINDA KISA NOTLAR:
Kariyer: Avrupa Yakası (Şesu), Karagül, Bir Zamanlar Çukurova.
Aile: 2015'te Duygu Şenoğlu ile evlendi. Nikah şahitliğini usta oyuncu Mesut Akusta yaptı.