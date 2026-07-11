Ava Yaman’ın makyajlı halleri sosyal medyayı salladı!

"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Eleni Miryano karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan genç oyuncu Ava Yaman, son paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Doğal güzelliği ve sadeliğiyle tanınan Yaman, bu kez alışılmışın dışındaki makyajıyla hayranlarını mest etti.

"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Eleni Miryano karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran genç yıldız Ava Yaman, oyunculuk başarısının yanı sıra her geçen gün artan hayran kitlesiyle de magazin dünyasının odak noktasında yer alıyor.

Daha önce sezon finali partisindeki kıyafet tercihi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ve o dönem birçok meslektaşından destek gören genç oyuncu, bu kez makyaj tarzıyla dikkat çekti.

Yeşil gözlerini ön plana çıkaran buğulu göz makyajıyla objektif karşısına geçen Yaman, paylaştığı karelerle saatler içinde 230 binden fazla beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI Genç oyuncunun iddialı ve şık paylaşımına set arkadaşlarından ve sanat dünyasından övgü dolu yorumlar gecikmedi: Aytek Şayan: Yaman'ın rol arkadaşı, "Yamanlarca Ava" diyerek esprili bir yorum yaptı. Aydilge: Ünlü şarkıcı, "Kalbi güzel, yüzü ayrı güzel" diyerek genç oyuncuya olan beğenisini dile getirdi.

Fester Abdü: Dizide Çakır Uşak karakterine hayat veren oyuncu ise, "Maşallah kardeşime" diyerek destek verdi.