Ava Yaman'ın iftar tarzı olay oldu: Kimi beğendi kimi eleştirdi

Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği, iş, siyaset ve sanat dünyasından pek çok önemli ismi bir araya getirdi.

Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen anlamlı organizasyonda, son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan genç oyuncu Ava Yaman ilgi odağı oldu.

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı "Eleni" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ava Yaman, iftar programına babasıyla birlikte katıldı.

Gecede doğal güzelliğiyle ön plana çıkan 19 yaşındaki oyuncunun kıyafet tercihi ve saç stili, sosyal medya kullanıcıları arasında adeta bir tartışma başlattı.

GENÇ OYUNCUYA ELEŞTİRİ YAĞDI

Yaman'ın duru güzelliği ve yaşına uygun sade tarzı pek çok kişi tarafından takdir toplarken, bir kesim ise genç oyuncunun görünümünü "özeniz" buldu.

Sosyal medya platformlarında Ava Yaman'ın iftar karelerine gelen yorumlar şu şekilde ikiye ayrıldı:

Destekleyenler: "Maşallah, dupduru bir kız. Daha 19 yaşında, abartısız ve doğal giyinmesi çok normal"

Eleştirenler: "Saçlarını daha düzgün bir şekilde toplasaydı bu kadar göze batmazdı. Sanki biraz özensiz gelmiş gibi duruyor."

Eleştirilerin odağında olan saç stiline rağmen, Ava Yaman'ın gece boyunca sergilediği mütevazı tavırlar ve babasıyla olan uyumu davetlilerden tam not aldı.