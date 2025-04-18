AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ara sınavların sonuçları merak ediliyor. Fakülte yönetimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, sonuçların 18 Nisan'da ilan edileceği belirtilmişti. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, finaller ne zaman? İşte sınav sonucu sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi