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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ara sınavların sonuçları merak ediliyor. Fakülte yönetimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, sonuçların 18 Nisan'da ilan edileceği belirtilmişti. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, finaller ne zaman? İşte sınav sonucu sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.04.2025 18:50
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF öğrencileri 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınavların ardından, gözleri sonuçların açıklanacağı duyuruya çevirdi. Yapılan duyuruya göre, AUZEF bahar dönemi ara sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek. AUZEF finalleri için sınav merkezi tercih işlemleri de başladı. İşte sınav takvimi ve sonuç sorgulama ekranı…

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

AUZEF 2025 bahar dönemi ara sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi açık öğretim fakültesi sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı

Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Öğrenciler sınav sonuçlarına AKSİS aracılığıyla kolaylıkla erişebilecekler. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi internet adresi olan https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AUZEF Sınav Sonuçları İçin Tıklayın.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF 2025 Final Sınavı Takvimi

Öğrencilerin, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini yapmaları gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra yapılacak işlemler geçerli olmayacak. 2024-2025 bahar yarıyılı sınav takvimi ise daha önce duyurulmuştu. Buna göre final ve bütünleme sınav tarihleri şu şekilde:

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları sorgulama ekranı

🔹Final sınavları: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

🔹Bütünleme sınavları: 12 - 13 Temmuz 2025

🔹Üç ders sınavı: 6 Eylül 2025

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