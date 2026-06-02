CANLI YAYIN

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan ve İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi yıldız isimlerin yer aldığı merakla beklenen "Altı Üstü İstanbul", 15 Haziran Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşarak ATV ekranlarına çarpıcı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 1

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan dizi, 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 2

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekranlara taşımaya hazırlanan NTC Medya imzalı yapım Altı Üstü İstanbul; genç yeteneklerle deneyimli oyuncuları aynı projede buluşturuyor.

İLK BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 3

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 4

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı "Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle izleyiciyi İstanbul'un karmaşık, hareketli ve duygusal atmosferinde sürükleyici bir yolculuğa davet edecek.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 5

İstanbul'un yukarıdan kusursuz görünen hayatlarıyla aşağıda büyüyen umudunu aynı hikâyede buluşturan dizinin tanıtımı, güçlü atmosferiyle dikkat çekti.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 6

Emir (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle sınandığı hikâyede; "Adana'dan uzak, İstanbul'a yasak" bir dünyanın içinde kendi kaderlerini yeniden yazma mücadelesi öne çıktı.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 7

"Altı Üstü İstanbul", kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor. Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 8

Şehrin farklı yüzlerini aynı hikâyede buluşturan dizi, güçlü karakterleri ve çarpıcı olay örgüsüyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un yayın tarihi açıklandı 9

Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin