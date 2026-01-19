ATV’nin A.B.İ.’sinde sırlar açığa çıktı! Kritik hesaplaşma sahneleriyle ekranlara kilitledi

A.B.İ.'nin 2. bölümünde Tahir Hancıoğlu'na yapılan saldırı ve ortaya çıkan vasiyet, tüm dengeleri altüst etti. Melek'in akıbeti belirsizliğini korurken, Doğan ve Çağla kendilerini hem soruşturmanın hem de aile içi hesaplaşmanın ortasında buldu. Kritik hesaplaşmalarla dolu bölüm, izleyicileri ekrana kilitledi.

ATV'nin dikkat çeken dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), ikinci bölümüyle temposunu yükseltti. Kenan İmirzalıoğlu'nun Doktor Doğan, Afra Saraçoğlu'nun ise Avukat Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıktığı yapım, yaşanan gelişmeler ve ekranlara damga vuran sahneleriyle büyük ilgi gördü. 2. bölümü izlemek için tıklayınız

IŞILTILI DÜĞÜNDEN SAVCILIK KORİDORLARINA Hancıoğlu ailesi için her şey bir düğün gecesinde değişir. Tahir Hancıoğlu'na yapılan saldırı, aileyi bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyunun merceği altına sokar. Işıltılı davet, yerini soru işaretleriyle dolu karanlık bir tabloya bırakır.

MELEK ARANIYOR! AİLEDE SİNİRLER GERİLİYOR Babası Tahir'i neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan Melek, artık herkesin konuştuğu bir isimdir. Zaman daralırken, Melek'in ifade vermesi hem aile içindeki kırılgan dengeleri hem de dosyanın kaderini belirleyecek kritik bir dönemece dönüşür. A.B.İ. 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

DOĞAN GERÇEĞİN PEŞİNDE, ŞÜPHELER BÜYÜYOR Kardeşini aklamak için harekete geçen Doğan, olayın ardındaki gerçeğe ulaşmaya çalışır. Ancak Sinan'ın anlattıkları, Doğan'ı adım adım şüphelerle dolu bir yola sürükler. Her ipucu, yeni bir sırra işaret eder.