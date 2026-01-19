Atv’nin A.B.İ.’sinde sırlar açığa çıkıyor: Vasiyet sonrası hesaplaşma başlıyor

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 11:31 Son Güncelleme: 19 Ocak 2026 11:42

Atv ekranlarının iddialı yapımı "A.B.İ.", güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzası taşıyan dizi, 20 Ocak 2026 Salı akşamı saat 20.00'de atv'de olacak.

Atv'nin dikkat çeken dizisi "A.B.İ.", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümüyle ekrana geliyor. Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi uğradığı saldırıyla sarsılan dengeler, aileyi savcılık soruşturmasının merkezine taşırken; ortaya çıkan vasiyet, gerilimi bambaşka bir boyuta taşıyor. A.B.İ. 2. BÖLÜM FRAGMANI

IŞILTILI DÜĞÜNDEN SAVCILIK KORİDORLARINA Hancıoğlu ailesi için her şey bir düğün gecesinde değişir. Tahir Hancıoğlu'na yapılan saldırı, aileyi bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyunun merceği altına sokar. Işıltılı davet, yerini soru işaretleriyle dolu karanlık bir tabloya bırakır.

MELEK ARANIYOR! AİLEDE SİNİRLER GERİLİYOR Babası Tahir'i neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan Melek, artık herkesin konuştuğu bir isimdir. Zaman daralırken, Melek'in ifade vermesi hem aile içindeki kırılgan dengeleri hem de dosyanın kaderini belirleyecek kritik bir dönemece dönüşür.

DOĞAN GERÇEĞİN PEŞİNDE, ŞÜPHELER BÜYÜYOR Kardeşini aklamak için harekete geçen Doğan, olayın ardındaki gerçeğe ulaşmaya çalışır. Ancak Sinan'ın anlattıkları, Doğan'ı adım adım şüphelerle dolu bir yola sürükler. Her ipucu, yeni bir sırra işaret eder.