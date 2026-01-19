Atv’nin A.B.İ.’sinde sırlar açığa çıkıyor: Vasiyet sonrası hesaplaşma başlıyor

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Atv ekranlarının iddialı yapımı "A.B.İ.", güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzası taşıyan dizi, 20 Ocak 2026 Salı akşamı saat 20.00'de atv'de olacak.

Atv'nin dikkat çeken dizisi "A.B.İ.", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümüyle ekrana geliyor. Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi uğradığı saldırıyla sarsılan dengeler, aileyi savcılık soruşturmasının merkezine taşırken; ortaya çıkan vasiyet, gerilimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

A.B.İ. 2. BÖLÜM FRAGMANI
IŞILTILI DÜĞÜNDEN SAVCILIK KORİDORLARINA

Hancıoğlu ailesi için her şey bir düğün gecesinde değişir. Tahir Hancıoğlu'na yapılan saldırı, aileyi bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyunun merceği altına sokar. Işıltılı davet, yerini soru işaretleriyle dolu karanlık bir tabloya bırakır.

MELEK ARANIYOR! AİLEDE SİNİRLER GERİLİYOR

Babası Tahir'i neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan Melek, artık herkesin konuştuğu bir isimdir. Zaman daralırken, Melek'in ifade vermesi hem aile içindeki kırılgan dengeleri hem de dosyanın kaderini belirleyecek kritik bir dönemece dönüşür.

DOĞAN GERÇEĞİN PEŞİNDE, ŞÜPHELER BÜYÜYOR

Kardeşini aklamak için harekete geçen Doğan, olayın ardındaki gerçeğe ulaşmaya çalışır. Ancak Sinan'ın anlattıkları, Doğan'ı adım adım şüphelerle dolu bir yola sürükler. Her ipucu, yeni bir sırra işaret eder.

ÇAĞLA'DAN CESUR VE TEHLİKELİ HAMLE

Savcılık cephesinde ipleri elinde tutmaya çalışan Çağla, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram lehine kapanmasını engellemek için riskli bir oyun kurar. Attığı her adım, olayları geri dönülmez bir noktaya taşır.

HASTANEDE NEFESLER TUTULUYOR

Hastanede Tahir'in hayati tehlikesi sürerken, Hancıoğlu ailesi için bekleyiş daha da ağırlaşır. Aile içindeki gerilim tırmanır, yüzleşmeler sertleşir.

VASİYET BOMBASI PATLIYOR!

Tam her şey daha fazla karmaşıklaşamaz derken, Çağla'nın Sinan'ın aracında bulduğu vasiyet, ortalığı karıştırır. Vasiyete göre Sinan mirastan çıkarılmış, Tahir'in tüm mal varlığı Doğan'a bırakılmıştır. Bu gerçek, dengeleri altüst ederken, öfke ve hesaplaşmanın fitilini ateşler.

AİLE AYNI ANDA HERKESLE SAVAŞTA

Ortaya saçılan sırlarla birlikte soruşturma sertleşir. Doğan ve ailesi, bir yandan suçlamalarla boğuşurken diğer yandan gizli kalmış gerçekler ve yüzleşmelerle aynı anda mücadele etmek zorunda kalır.

