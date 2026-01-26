atv’nin A.B.İ.’sinde geceye damga vuracak bölüm: Doğan kardeşi için savaşıyor

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 14:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

atv'nin dikkat çeken dizisi "A.B.İ.", kardeşini kurtarmak için her şeyi göze alan Doğan'ın hikayesiyle 27 Ocak 2026 Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. OGM Pictures imzalı yapımda, Melek'in cinayet suçlamasıyla cezaevine gönderilmesi Hancıoğlu ailesini derinden sarsarken, Tahir'in vasiyetiyle değişen dengeler ve ortaya çıkan karanlık planlar hikayeyi geri dönüşü olmayan bir noktaya taşıyor.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ.", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümüyle geliyor. OGM Pictures imzalı yapım, 27 Ocak 2026 Salı akşamı saat 20.00'de izleyicinin karşısında olacak. A.B.İ. 3. BÖLÜM FRAGMANI

HANCIOĞLU AİLESİNDE BÜYÜK SARSINTI Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelen olaylarla derinden sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aile içindeki dengeleri altüst eder. Kaçırıldığını ve suçsuz olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilir. Bu gelişme, aile için geri dönüşü zor bir sürecin başlangıcı olur.

DOĞAN İÇİN ADALET VE ÖFKE ARASINDA BİR SINAV Kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmak zorunda kalan Doğan, adalet duygusuyla öfkesi arasında sıkışıp kalır. Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali gündeme gelirken, bu durum yeni çatışmaların kapısını aralar. Aile içindeki güç dengeleri yeniden şekillenirken, herkes kendi konumunu koruma telaşına düşer

KARANLIK PLANLAR, ESKİ HATALAR Behram'ın perde arkasında yürüttüğü karanlık planlar, olayların seyrini daha da karmaşık hale getirir. Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar birer birer gün yüzüne çıkarken, Çağla vicdanı ile gerçekler arasında zor bir tercihle karşı karşıya kalır. Her karar, karakterleri geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.