ATV'den dev kadrolu yeni dizi: "Altı Üstü İstanbul" ekibi ilk kez bir arada
ATV ekranlarında yeni sezon heyecanı şimdiden başladı! NTC Medya imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul" yakında sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin okuma provası gerçekleştirildi.
KADRO YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ
NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un cast çalışmaları tamamlandı. Güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken dizide; Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Cem Söküt ve Sacide Taşaner izleyiciyle buluşuyor.
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturacağı dizinin senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.
Yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Ekibin enerjisi ve uyumu ise şimdiden dikkat çekti.
BİR KENAR MAHALLE HİKÂYESİ: EMİR VE ARKADAŞLARININ SINAVI
"Altı Üstü İstanbul", İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) bir grup arkadaşıyla birlikte hayallerine ulaşma mücadelesini konu alıyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençler, attıkları her adımla birbirlerinin kaderini değiştirecek geri dönüşü olmayan seçimlerle yüzleşecek.