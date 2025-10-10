Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi: Gram altında düzelme olacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş 2026 için rakam verdi
Orta Doğu'daki ateşkes haberinin ardından piyasalar yön arayışına girdi. Özellikle altındaki sert yükseliş, yatırımcıda ani bir düşüş yaşanabileceği endişesini beraberinde getirdi. Yatırımcılar 'altında düzeltme var mı, düşüş başlar mı? Altın almalı mı, satmalı mı' sorularına yanıt arıyor. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın için 2026'ya uzanan yeni öngörülerini paylaştı. Dolar, Euro ve gümüş piyasasında değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:51