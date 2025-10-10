Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi: Gram altında düzelme olacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş 2026 için rakam verdi

"Kısmen bir satış var. Teknik olarak takip edeceğimiz destek seviyeleri var. Mesela 3.900 dolar seviyesi ilk destek seviyesi ons altın tarafında. Daha sonra 3.850, 3.710 dolar destek seviyeleri. Ama belirsizlik devam ediyor. Yani bu kar satışları kalıcı mı geçici mi, burada belirsizlikle devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, bu savaş gerginliği altın fiyatlarını yükselten nedenlerden bir tanesiydi.