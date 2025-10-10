Viral Galeri Viral Liste Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi: Gram altında düzelme olacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş 2026 için rakam verdi

Orta Doğu'daki ateşkes haberinin ardından piyasalar yön arayışına girdi. Özellikle altındaki sert yükseliş, yatırımcıda ani bir düşüş yaşanabileceği endişesini beraberinde getirdi. Yatırımcılar 'altında düzeltme var mı, düşüş başlar mı? Altın almalı mı, satmalı mı' sorularına yanıt arıyor. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın için 2026'ya uzanan yeni öngörülerini paylaştı. Dolar, Euro ve gümüş piyasasında değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:51
Orta Doğu'da sağlanan ateşkes, piyasalarda dengeleri değiştirdi. Altın fiyatları hızla yükselirken, yatırımcıda "ani düşüş olur mu?" endişesi hakim. İslam Memiş, gram altın ve gümüşte beklenen düzeltme sürecini A Haber'e değerlendirdi. Peki gram altında sert düşüş kapıda mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte merak edilen o açıklamalar…

ALTINDA ATEŞKES RÜZGARI

Orta Doğu'da uzun süredir beklenen ateşkesin ilan edilmesi, küresel piyasalarda anında yankı buldu. Altın, son haftalardaki agresif yükselişinin ardından kar satışlarının etkisiyle yön arayışına girdi. A Haber canlı yayınına katılan Finans analisti, altın ve döviz piyasasındaki son tabloyu değerlendirerek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ATEŞKES PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ!
Memiş, güncel altın piyasaları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Altın fiyatları özellikle son 1 aydır sert bir düzeltme yapmadan yükseliş trendindeydi. Çok agresif yükseldi. Gram altın sizin de ifade ettiğiniz gibi 5.900 lira seviyesinin üzerine yükselirken uluslararası piyasalarda ons altın 4.057 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün akşam kar satışları başladı. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 5.628 lira seviyesinde. Ons altın uluslararası piyasalarda 3.963 dolar seviyesinde."

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

İslam Memiş, hızlı yükselen altın hakkında yatırımcıları uyardı, panik alımlarının risk taşıdığına dikkat çekti. Hızla yükselen altında, kısa vadede yine teknik olarak düzeltmelere ve düşüşlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kısmen bir satış var. Teknik olarak takip edeceğimiz destek seviyeleri var. Mesela 3.900 dolar seviyesi ilk destek seviyesi ons altın tarafında. Daha sonra 3.850, 3.710 dolar destek seviyeleri. Ama belirsizlik devam ediyor. Yani bu kar satışları kalıcı mı geçici mi, burada belirsizlikle devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, bu savaş gerginliği altın fiyatlarını yükselten nedenlerden bir tanesiydi.

