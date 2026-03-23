ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi 2026: Vize ve final tarihleri belli oldu

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2026 Bahar Dönemi sınav takvimini duyurdu. Buna göre ara sınavlar 18-19 Nisan'da, final sınavları 13-14 Haziran'da, bütünleme sınavları ise 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılının güz dönemi tamamlanırken, öğrencilerin gözü bahar dönemi sınav takvimine çevrildi. Üniversite tarafından yapılan duyuruyla birlikte vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri kesinleşti. Sınav hazırlıklarına başlayan binlerce öğrenci için kritik süreç de resmen başladı.

ATA AÖF 2026 BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ Bahar dönemi ara sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Takvime göre: I. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – 09:30

18 Nisan 2026 Cumartesi – 09:30 II. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – 14:00

18 Nisan 2026 Cumartesi – 14:00 III. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar – 15:00

FİNAL SINAVLARI HAZİRAN AYINDA YAPILACAK Dönem sonu sınavları da yine üç oturum şeklinde uygulanacak. Final programı ise şöyle: I. Oturum: 13 Haziran 2026 Cumartesi

13 Haziran 2026 Cumartesi II. Oturum: 13 Haziran 2026 Cumartesi

13 Haziran 2026 Cumartesi III. Oturum: 14 Haziran 2026 Pazar

BÜTÜNLEME SINAVI TEMMUZ'DA Final sınavlarının ardından başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavları Temmuz ayında yapılacak: I. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi

18 Temmuz 2026 Cumartesi II. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi

18 Temmuz 2026 Cumartesi III. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar