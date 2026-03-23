ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi 2026: Vize ve final tarihleri belli oldu
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2026 Bahar Dönemi sınav takvimini duyurdu. Buna göre ara sınavlar 18-19 Nisan'da, final sınavları 13-14 Haziran'da, bütünleme sınavları ise 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılının güz dönemi tamamlanırken, öğrencilerin gözü bahar dönemi sınav takvimine çevrildi. Üniversite tarafından yapılan duyuruyla birlikte vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri kesinleşti. Sınav hazırlıklarına başlayan binlerce öğrenci için kritik süreç de resmen başladı.
ATA AÖF 2026 BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ
Bahar dönemi ara sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Takvime göre:
- I. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – 09:30
- II. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – 14:00
- III. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar – 15:00
FİNAL SINAVLARI HAZİRAN AYINDA YAPILACAK
Dönem sonu sınavları da yine üç oturum şeklinde uygulanacak. Final programı ise şöyle:
- I. Oturum: 13 Haziran 2026 Cumartesi
- II. Oturum: 13 Haziran 2026 Cumartesi
- III. Oturum: 14 Haziran 2026 Pazar
BÜTÜNLEME SINAVI TEMMUZ'DA
Final sınavlarının ardından başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavları Temmuz ayında yapılacak:
- I. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi
- II. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi
- III. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF öğrencileri sınav giriş belgelerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden temin edebilecek. Belgeye ulaşmak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:
- obs.ataaof.edu.tr adresine giriş yapılır.
- T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir.
- "Sınav İşlemleri" menüsüne tıklanır.
- "Sınav Giriş Belgesi" sekmesi seçilerek belge PDF olarak indirilir.
Sınava katılacak öğrencilerin, yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları zorunlu. Ayrıca sınav sırasında kullanılmak üzere yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi gibi temel araçların da hazır edilmesi gerekiyor.