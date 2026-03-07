Astronotların uzay menüsü belli oldu! Biftekten peynirli makarnaya…

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

NASA, Ay yörüngesine gidecek Artemis II görevinde astronotların tüketeceği yeni uzay menüsünü açıkladı. Eski macun tüplerinin yerini barbekü soslu bifteklerden peynirli makarnaya uzanan gurme seçenekler aldı.

Uzay yolculuğu yıllarca tatsız tüpler ve dondurulmuş gıdalarla anıldı. İlk görevlerde astronotların tek seçeneği, alüminyum tüplerden sıkılan yarı sıvı karışımlar ve küçük küplerdi. NASA'nın Artemis II görevi ise bu alışılmış tabloyu değiştirmeye hazırlanıyor. Ajans, Ay yörüngesine gönderilecek astronotlar için hazırlanan yeni menüyü açıkladı.

🧑‍🚀 TÜPLERDEN LEZZETLİ TABAKLARA UZANAN SÜREÇ

Uzay görevlerinde yemek hazırlamak her zaman zor oldu. Bunun temel nedeni kırıntı riski. Uzay aracında serbest kalan küçük parçalar, hassas elektronik sistemlere zarar verebilir veya kabin içinde dolaşarak astronotların sağlığını tehdit edebilir.

Bu nedenle uzay gıdalarının hem dayanıklı hem de kırıntı oluşturmayan yapıda olması gerekiyor. Orion uzay aracında mutfak imkanları hala sınırlı. Ancak gelişen gıda teknolojileri sayesinde bu kısıtlamalar artık lezzet kaybı anlamına gelmiyor.

🍽️ UZAY MUTFAĞI MENÜSÜ

Artemis II için hazırlanan menü oldukça zengin. Astronotları sıradan uzay yemeklerinden çok daha fazlası bekliyor. Menüde öne çıkan bazı yemekler:

Barbekü soslu biftek

Peynirli makarna

Brokoli graten

Sebzeli kiş

Kahvaltı için ise enerji veren seçenekler tercih edildi.

Yaban mersinli granola

Kahvaltılık sosis

🌮 UZAYDA EKMEK YERİNE TORTİLLA

Uzay görevlerinde klasik ekmek pek kullanılmaz. Çünkü ekmek kırıntıları kabin içinde kontrolsüz şekilde dağılabilir. Bu nedenle astronotlar genellikle tortilla ve lavaş benzeri ürünler tüketir. Artemis II görevinde de aynı yöntem uygulanıyor.

Görev için hazırlanan ekmek alternatifleri:

58 adet tortilla

Uzun süre taze kalabilen buğday lavaşları

🌶️ ACI SOSLARDAN SMOOTHİE'YE

Astronotların damak tadı da unutulmadı. Yemeklerin yanında çeşitli tatlandırıcılar bulunuyor. Menüde yer alan bazı eşlikçiler:

Beş farklı acı sos

Hardal

Bal

Fıstık ezmesi

İçecek seçenekleri de oldukça geniş. Astronotlar görev sırasında şu içecekleri tüketebilecek:

Mango-şeftali smoothie

Elma şırası

Çikolatalı kahvaltı içeceği

