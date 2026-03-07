Astronotların uzay menüsü belli oldu! Biftekten peynirli makarnaya…

NASA, Ay yörüngesine gidecek Artemis II görevinde astronotların tüketeceği yeni uzay menüsünü açıkladı. Eski macun tüplerinin yerini barbekü soslu bifteklerden peynirli makarnaya uzanan gurme seçenekler aldı.

Uzay yolculuğu yıllarca tatsız tüpler ve dondurulmuş gıdalarla anıldı. İlk görevlerde astronotların tek seçeneği, alüminyum tüplerden sıkılan yarı sıvı karışımlar ve küçük küplerdi. NASA'nın Artemis II görevi ise bu alışılmış tabloyu değiştirmeye hazırlanıyor. Ajans, Ay yörüngesine gönderilecek astronotlar için hazırlanan yeni menüyü açıkladı.

🧑‍🚀 TÜPLERDEN LEZZETLİ TABAKLARA UZANAN SÜREÇ Uzay görevlerinde yemek hazırlamak her zaman zor oldu. Bunun temel nedeni kırıntı riski. Uzay aracında serbest kalan küçük parçalar, hassas elektronik sistemlere zarar verebilir veya kabin içinde dolaşarak astronotların sağlığını tehdit edebilir.

Bu nedenle uzay gıdalarının hem dayanıklı hem de kırıntı oluşturmayan yapıda olması gerekiyor. Orion uzay aracında mutfak imkanları hala sınırlı. Ancak gelişen gıda teknolojileri sayesinde bu kısıtlamalar artık lezzet kaybı anlamına gelmiyor.

🍽️ UZAY MUTFAĞI MENÜSÜ Artemis II için hazırlanan menü oldukça zengin. Astronotları sıradan uzay yemeklerinden çok daha fazlası bekliyor. Menüde öne çıkan bazı yemekler: ➔Barbekü soslu biftek ➔Peynirli makarna ➔Brokoli graten ➔Sebzeli kiş Kahvaltı için ise enerji veren seçenekler tercih edildi. ➔Yaban mersinli granola ➔Kahvaltılık sosis