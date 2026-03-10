Astrolog Aygül Aydın eski defterleri açtı! "Burcu Güneş ekmeğimle oynamaya çalıştı"
Demet Akalın için sarf ettiği "Ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum" sözleriyle tepki çeken Burcu Güneş, şimdi de "ekmekle oynama" iddiasıyla karşı karşıya. Astrolog Aygül Aydın, ünlü şarkıcının geçmişte kendisini işten attırmaya çalıştığını öne sürerek tartışmaya bomba gibi bir giriş yaptı.
Şarkıcı Burcu Güneş'in, meslektaşı Demet Akalın için sarf ettiği "Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Benimle rakip olabilecek seviyede değil" sözleri müzik dünyasını birbirine katmıştı.
Ece Seçkin, İrem Derici ve Ebru Gündeş gibi isimlerin tepki gösterdiği tartışmaya son halka astrolog Aygül Aydın'dan geldi.
"DERGİDEN KOVDURMAK İSTEDİ"
Aygül Aydın, Burcu Güneş ile 2017 yılına dayanan bir husumetleri olduğunu iddia etti.
O dönem bir dergide köşe yazarlığı yaptığını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"2017 yılında Cosmopolitan dergisinde yazarken, bu şahıs (Burcu Güneş) benden danışmanlık alan isimlerden biriydi. Dergide farklı sanatçıları konuk almam üzerine, kendisini davet etmememi gerekçe göstererek beni dergi yönetimine şikâyet etti ve işten attırmaya çalıştı."
"YURT DIŞINDA ENGELLENDİM, TEHDİT EDİLDİM"
İddialarını daha da ileri taşıyan Aydın, engellemelerin sadece dergiyle sınırlı kalmadığını savundu:
"Yurt dışında katılacağım bir astroloji organizasyonuna bile hakkımda şikâyetlerde bulunarak beni o etkinliklerden men ettirdi. Çok zor bir süreçten geçtim; tehditler ve avukat baskılarıyla karşılaştım. O zaman güçsüz olduğum için defalarca özür dileyerek o süreçten çıkabildim."
"KALBİ DAHA KÖTÜ BİRİNİ GÖREMEZSİNİZ"
Burcu Güneş'in benzer tavırları başka meslektaşlarına da sergilediğini ancak herkesin korkudan sustuğunu iddia eden Aygül Aydın, sözlerini sert bir dille noktaladı:
"Sesi istediği kadar güzel olsun, kalbi daha kötü birini göremezsiniz. İlahi adalete inanıyorum, yaşananları unutmadım."
Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu ağır suçlamalara Burcu Güneş cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.