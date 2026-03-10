Astrolog Aygül Aydın eski defterleri açtı! "Burcu Güneş ekmeğimle oynamaya çalıştı"

Şarkıcı Burcu Güneş'in, meslektaşı Demet Akalın için sarf ettiği "Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Benimle rakip olabilecek seviyede değil" sözleri müzik dünyasını birbirine katmıştı.

Ece Seçkin, İrem Derici ve Ebru Gündeş gibi isimlerin tepki gösterdiği tartışmaya son halka astrolog Aygül Aydın'dan geldi.

Aygül Aydın, Burcu Güneş ile 2017 yılına dayanan bir husumetleri olduğunu iddia etti.

O dönem bir dergide köşe yazarlığı yaptığını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında Cosmopolitan dergisinde yazarken, bu şahıs (Burcu Güneş) benden danışmanlık alan isimlerden biriydi. Dergide farklı sanatçıları konuk almam üzerine, kendisini davet etmememi gerekçe göstererek beni dergi yönetimine şikâyet etti ve işten attırmaya çalıştı."

"YURT DIŞINDA ENGELLENDİM, TEHDİT EDİLDİM"

İddialarını daha da ileri taşıyan Aydın, engellemelerin sadece dergiyle sınırlı kalmadığını savundu:

"Yurt dışında katılacağım bir astroloji organizasyonuna bile hakkımda şikâyetlerde bulunarak beni o etkinliklerden men ettirdi. Çok zor bir süreçten geçtim; tehditler ve avukat baskılarıyla karşılaştım. O zaman güçsüz olduğum için defalarca özür dileyerek o süreçten çıkabildim."