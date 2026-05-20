Asporça’nın dönüşü sarayı karıştırdı! Kuruluş Orhan yeni bölümüyle nefes kesecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümüyle sarayda büyüyen aşk ve kıskançlık fırtınasını, cephede ise büyük bir savaşın ayak seslerini ekrana taşıyor. Asporça'nın saraya dönüşü dengeleri değiştirirken, Sultan Orhan'ın İznik hamlesi düşman cephesinde yeni hesapların kapısını aralıyor!

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. İşte 24. bölümde yaşanacaklar...

24.Bölüm Özeti

Nilüfer ve Asporça Arasında Gerilim Büyüyor!

Asporça'nın saraya geri dönüşü, Nilüfer ile Asporça arasındaki gerilimi yeniden alevlendirir. Nilüfer, Asporça'nın saraydan gitmesi gerektiğini söyleyerek Sultan Orhan'la yüzleşir. Ancak Orhan'dan hiç beklemediği bir karşılık alır. Asporça ise Nilüfer'e pabuç bırakmamaya kararlıdır. İki kadın arasındaki bu mücadele nereye varacaktır?

Sultan Orhan ve Asporça Arasında Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Nilüfer'le yaşadığı gerilimin ardından Asporça, saraydan gitme konusunu Orhan'a açar. Fakat Sultan Orhan, Asporça'nın gitmesini istemez. Asporça'nın Orhan'a, onu paylaşmakta zorlanacağını söylemesi ikili arasında yeni bir kırılma yaratır. Orhan ve Asporça arasındaki duvarlar tamamen kalkacak mıdır?

Sultan Orhan'dan İmparator'a Büyük Tehdit!

Sultan Orhan, İmparator'u İznik konusunda sert sözlerle tehdit eder. Konstantiniyye'deki ömrünün uzun olmasının İznik'i kendisine vermesine bağlı olduğunu söyler. Peki İmparator ve Orhan arasında bir anlaşma sağlanacak mıdır? Yoksa bu tehdit yeni ve büyük bir savaşın habercisi mi olacaktır?

Evrenos ve Fatma'nın Düğününde Büyük Şok!

Sarayda Evrenos ve Fatma'nın düğün telaşı yaşanırken, Dafne'nin saraya soktuğu davetsiz bir misafir her şeyi altüst eder. Çocuğuyla birlikte saraya gelen bu kadının asıl derdi nedir? Çocuğun babası kimdir? Bu gelişme, düğün sevincini büyük bir krize mi dönüştürecektir?

Şahinşah ve Demirhan'dan Kirli Tuzak!

Demirhan ve Şahinşah, Sultan Orhan'a karşı en büyük kozlarını oynamaya hazırlanır. Sultan Orhan'ı ortadan kaldırmak isteyen Şahinşah, bu uğurda her şeyi göze alır. Peki Şahinşah nasıl bir tuzak kuracaktır? Bu plan, Sultan Orhan'ı nasıl bir çıkmaza sürükleyecektir?

Dursun için Yolun Sonu mu?

Öte yanda Dursun yakalanır ve Halime'nin gözleri önünde ölümle burun buruna gelir. Halime, sevdiği adamı kurtarabilecek midir? Dursun'un sonu ne olacaktır?

Kuruluş Orhan, salı akşamları saat 20.00'de atv'de!

Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2026 / Çarşamba

Yayın Saati : 20.00

Yapım/Yapımcı : Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Bülent İşbilen

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı

Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Mustafa Açılan (Andreas), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Halil İbrahim Göker (Nasuh Çelebi), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça)

