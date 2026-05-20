Asporça’nın dönüşü sarayı karıştırdı! Kuruluş Orhan yeni bölümüyle nefes kesecek

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümüyle sarayda büyüyen aşk ve kıskançlık fırtınasını, cephede ise büyük bir savaşın ayak seslerini ekrana taşıyor. Asporça'nın saraya dönüşü dengeleri değiştirirken, Sultan Orhan'ın İznik hamlesi düşman cephesinde yeni hesapların kapısını aralıyor!

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. İşte 24. bölümde yaşanacaklar...

24.Bölüm Özeti Nilüfer ve Asporça Arasında Gerilim Büyüyor! Asporça'nın saraya geri dönüşü, Nilüfer ile Asporça arasındaki gerilimi yeniden alevlendirir. Nilüfer, Asporça'nın saraydan gitmesi gerektiğini söyleyerek Sultan Orhan'la yüzleşir. Ancak Orhan'dan hiç beklemediği bir karşılık alır. Asporça ise Nilüfer'e pabuç bırakmamaya kararlıdır. İki kadın arasındaki bu mücadele nereye varacaktır?

Sultan Orhan ve Asporça Arasında Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? Nilüfer'le yaşadığı gerilimin ardından Asporça, saraydan gitme konusunu Orhan'a açar. Fakat Sultan Orhan, Asporça'nın gitmesini istemez. Asporça'nın Orhan'a, onu paylaşmakta zorlanacağını söylemesi ikili arasında yeni bir kırılma yaratır. Orhan ve Asporça arasındaki duvarlar tamamen kalkacak mıdır?

Sultan Orhan'dan İmparator'a Büyük Tehdit! Sultan Orhan, İmparator'u İznik konusunda sert sözlerle tehdit eder. Konstantiniyye'deki ömrünün uzun olmasının İznik'i kendisine vermesine bağlı olduğunu söyler. Peki İmparator ve Orhan arasında bir anlaşma sağlanacak mıdır? Yoksa bu tehdit yeni ve büyük bir savaşın habercisi mi olacaktır?