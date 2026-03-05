Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında

Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de görüntülendi. 110 milyon TL'lik aracı ve kolundaki servet değerindeki çantasıyla lüksün sınırlarını zorlayan sosyetik güzel, basın mensuplarına ise samimi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün Etiler'de bir kasap çıkışı görüntülenen Aslıhan Doğan Turan, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Takvim'den Hamza Aydın'ın haberine göre; Eşi Arda Turan'ın yoğun idman programı nedeniyle yanında olmadığını belirten Turan, yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"HAYAT RUTİN, VİDEOLAR DEVAM EDECEK" Okul toplantısına yetişmeye çalıştığını belirten Turan, sosyal medyada büyük ilgi gören aile videolarına da değindi: "Ailemle çektiğim videolar çok beğeniliyor. Biz de çekerken çok eğleniyoruz. Aslında hep çekiyordum, bir süre ara vermiştik ama devamı gelecek."

Aslıhan Doğan Turan'ın günlük alışveriş turundaki şıklığı kadar, üzerindeki aksesuarların bedeli de dudak uçuklattı.

Lükse olan tutkusuyla bilinen ünlü ismin stilindeki detaylar şöyle: Çanta: 1 milyon TL değerinde, dünyaca ünlü Hermes marka. Otomobil: İsmini dünyanın en büyük elmasından alan ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de tercihi olan Rolls Royce Cullinan. Değeri: Yaklaşık 2.1 milyon Euro (110 milyon TL).