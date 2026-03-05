CANLI YAYIN
Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de görüntülendi. 110 milyon TL'lik aracı ve kolundaki servet değerindeki çantasıyla lüksün sınırlarını zorlayan sosyetik güzel, basın mensuplarına ise samimi açıklamalarda bulundu.

Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında 1

Geçtiğimiz gün Etiler'de bir kasap çıkışı görüntülenen Aslıhan Doğan Turan, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Takvim'den Hamza Aydın'ın haberine göre; Eşi Arda Turan'ın yoğun idman programı nedeniyle yanında olmadığını belirten Turan, yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında 2

"HAYAT RUTİN, VİDEOLAR DEVAM EDECEK"

Okul toplantısına yetişmeye çalıştığını belirten Turan, sosyal medyada büyük ilgi gören aile videolarına da değindi:

"Ailemle çektiğim videolar çok beğeniliyor. Biz de çekerken çok eğleniyoruz. Aslında hep çekiyordum, bir süre ara vermiştik ama devamı gelecek."

Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında 3

Aslıhan Doğan Turan'ın günlük alışveriş turundaki şıklığı kadar, üzerindeki aksesuarların bedeli de dudak uçuklattı.

Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında 4

Lükse olan tutkusuyla bilinen ünlü ismin stilindeki detaylar şöyle:

Çanta: 1 milyon TL değerinde, dünyaca ünlü Hermes marka.

Otomobil: İsmini dünyanın en büyük elmasından alan ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de tercihi olan Rolls Royce Cullinan.

Değeri: Yaklaşık 2.1 milyon Euro (110 milyon TL).

Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında 5

Lüks yaşantısının yanı sıra mutlu evliliğiyle de örnek gösterilen Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde eşinden gelen romantik sürprizle gündem olmuştu. Arda Turan, eşinin programına telefonla bağlanarak şu duygusal sözleri kaydetmişti:

"İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun, seni çok seviyorum karıcığım."

Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında 6

Ünlü teknik direktör, önce kayınvalidesi ve kayınpederine "İyi ki bu güzel kızı doğurmuşsunuz" diyerek teşekkür etmişti.

Aslıhan Doğan Turan milyonluk aracıyla Etiler sokaklarında 7

Turan ardından eşine şu sözlerle seslenmişti:

"Benim sevgilim, eşim, hayat arkadaşım olmuş. Sevgilim, normalde özel günleri kutlamayı sevmediğimi biliyorsun ama bizim de Sevgililer Günümüz kutlu olsun. İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun, seni çok seviyorum karıcım"

