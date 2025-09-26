Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni topladı. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi, sürükleyici hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu. İlk bölüm sonrası dizinin takipçileri, yeni bölümü kaçırmamak adına "Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı?", "Yeni bölüm ne zaman?", "Tekrarı hangi saatte?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...