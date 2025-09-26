Viral Galeri Viral Liste Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı

Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara damga vuran Aşk ve Gözyaşı dizisi için heyecan dorukta! İlk bölümü izleme fırsatını bulamayanlar, özet bölümün nereden izleyeceğini merak ediyor. Yeni bölümü kaçıranlar ise '2. Bölümün tekrarı var mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Tekrarı ne zaman yayımlanacak? İşte 26 Eylül ATV yayın akışı ve merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 16:31
Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni topladı. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi, sürükleyici hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu. İlk bölüm sonrası dizinin takipçileri, yeni bölümü kaçırmamak adına "Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı?", "Yeni bölüm ne zaman?", "Tekrarı hangi saatte?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...

Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Merakla beklenen Aşk ve Gözyaşı dizisi, 26 Eylül Cuma saat 20.00'de ATV ekranlarında yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizi, her hafta Cuma akşamları ekranda yer alacak.

Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı

TEKRAR BÖLÜMÜ VAR MI? SAAT KAÇTA?

Kaçıranlar için Aşk ve Gözyaşı tekrar bölümüyle de ekrana gelecek. Dizinin tekrarı, 26 Eylül 2025 Cuma gecesi 23.20'de ve 02.00'de ATV'de izleyiciyle buluşacak.

İlk Bölümü İzlemek İçin Tıklayın: https://www.atv.com.tr/ask-ve-gozyasi/1-bolum/izle

Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 | Kahvaltı Haberleri
08: 30 | Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 | atv Gün Ortası
14: 00 | Gözleri Karadeniz (4.Bölüm)
16: 00 | Esra Erol'da (Canlı İzle)
19: 00 | atv Ana Haber
20: 00 | Aşk ve Gözyaşı (2.Bölüm)
23: 20 | Aşk ve Gözyaşı (2.Bölüm Tekrar)
02: 00 | Aşk ve Gözyaşı (2.Bölüm Tekrar)
04: 30 | Kardeşlerim

SON DAKİKA