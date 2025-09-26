Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara damga vuran Aşk ve Gözyaşı dizisi için heyecan dorukta! İlk bölümü izleme fırsatını bulamayanlar, özet bölümün nereden izleyeceğini merak ediyor. Yeni bölümü kaçıranlar ise '2. Bölümün tekrarı var mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Tekrarı ne zaman yayımlanacak? İşte 26 Eylül ATV yayın akışı ve merak edilen detaylar...
