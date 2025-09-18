Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu akşam mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?
Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için heyecan dorukta! Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı yapım, aşk, dram ve ikinci şans temasını işleyerek izleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor. Peki Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, ilk bölüm bu akşam mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:33