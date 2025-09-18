Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu akşam mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?

ATV'nin iddialı yapımı Aşk ve Gözyaşı, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle yeni sezona damga vurmaya geliyor. Aşk, evlilik ve hayatın en sarsıcı sınavlarını bir arada sunacak dizi, seyirciyi ekran başına kilitlemeye aday. Yayın tarihi netleşen dizinin detayları şimdiden gündemde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...