Viral Galeri Viral Liste Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu akşam mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?

Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için heyecan dorukta! Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı yapım, aşk, dram ve ikinci şans temasını işleyerek izleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor. Peki Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, ilk bölüm bu akşam mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:33
ATV'nin iddialı yapımı Aşk ve Gözyaşı, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle yeni sezona damga vurmaya geliyor. Aşk, evlilik ve hayatın en sarsıcı sınavlarını bir arada sunacak dizi, seyirciyi ekran başına kilitlemeye aday. Yayın tarihi netleşen dizinin detayları şimdiden gündemde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Aşk ve Gözyaşı Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Yeni sezonun en dikkat çeken projelerinden Aşk ve Gözyaşı, (bugün) 19 Eylül 2025 Cuma akşamı saat 20:00'da ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aşk ve Gözyaşı Konusu Nedir?

Dizide Hande Erçel'in hayat verdiği Meyra ve Barış Arduç'un canlandırdığı Selim, masalsı bir evlilikle yola çıkıyor. Ancak beklenmedik bir hastalık haberi, çiftin hayatını altüst ediyor. Meyra'nın "Beyninde tümör var" itirafı, boşanma kararı alan Selim'in tüm planlarını değiştiriyor.

Aşk ve Gözyaşı Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizide, Barış Arduç ve Hande Erçel'in yanı sıra Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

