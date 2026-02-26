CANLI YAYIN
Aşk dolu nostalji! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’ın yeni yaşına özel paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, ilişkilerini sosyal medyada yaşamaya devam ediyor. Engin, 30 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü çocukluk fotoğrafı ve "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutladı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bir süredir birlikte olan Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan, ilişkileriyle magazin gündemindeki yerini koruyor. Çift, bu kez doğum günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

✨ YENİ YILDA BAŞLAYAN İLİŞKİ

"Ateş Kuşları", "Masumiyet" ve "Çukur" gibi projelerde rol alan İlayda Alişan, yeni yılda Oğulcan Engin ile birlikte olmaya başlamıştı.

İkilinin sürpriz aşkı kısa sürede magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. İlişkilerini gizlemeyen çift, birlikte verdikleri pozlarla sık sık konuşuluyor.

❤️ KALP EMOJİSİYLE GELEN İLAN

Engin, birlikteliklerinin ilk döneminde Alişan ile çekilen bir yeni yıl fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı. Bu paylaşım, ilişkinin ilanı olarak yorumlanmıştı. Alişan da aynı kareyi kendi hesabında yayınlayarak karşılık vermişti.

🎂 "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Oğulcan Engin son olarak sevgilisinin 30'uncu yaş gününü kutladı. Alişan'ın çocukluk fotoğrafını paylaşan Engin, gönderisine "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

Romantik paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çiftin samimi karesi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.