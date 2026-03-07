Aşk belgelendi: Uzak Şehir'in Zerrin'inden itiraf geldi

Uzak Şehir'de "Kaya" karakterini canlandıran Atakan Özkaya ile "Zerrin"e hayat veren Dilin Döğer'in aşkı belgelendi. Döğer, aynı dizide rol aldığı arkadaşı Atakan Özkaya ile birlikte olduklarını ilk kez açıkladı.

"Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz. Ama özel hayatımızı biraz kendimiz yaşamak ve daha özel bir yerde tutmak istiyoruz."

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan güzel oyuncu, rol arkadaşıyla başlayan arkadaşlığın aşka dönüştüğünü samimiyetle itiraf etti. İlişkilerini neden bugüne kadar sessizce yaşadıklarını ise şu sözlerle açıkladı:

"PROFESYONELLİĞİ ELDEN BIRAKMIYORUZ"

Hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri olan "Aynı sette sevgili olmak zor mu?" sorusuna da açıklık getiren Döğer, iş disiplininin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Oyuncu, "İkimiz de işimize saygı gösteriyoruz. İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok" dedi.