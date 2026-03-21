Aşık Veysel Şatıroğlu, yaşamı boyunca yoksulluğu, kayıpları ve mücadeleyi sazına taşıdı; insan sevgisini ve doğayla kurduğu bağı dizelerine yansıttı. 21 Mart 1973'te hayata veda eden usta ozan, aradan geçen 53 yıla rağmen eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Sazı ve sözüyle dostlar onu hep hatırlıyor. İşte Anadolu'nun sesi Aşık Veysel'in hayat hikayesi…

Aşık Veysel, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu ve 21 Mart 1973'te aynı köyde hayatını kaybetti. Sanatçının evi daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürüldü.

Soyu Horasan Türkmenlerine dayanan Aşık Veysel, hayatının büyük bölümünü doğduğu köyde, yoksulluk ve zorlu yaşam koşulları içinde geçirdi. Bu zorluklar, onun şiirlerinde ve türkülerinde doğrudan karşılık buldu. Vefatının üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen eserleri hala geniş kitleler tarafından dinleniyor.

Kısa süre sonra yaşadığı bir kazada diğer gözünü de kaybetti. Babasının yanında bulunduğu sırada ürken bir öküzün boynuzu sağ gözüne isabet etti. Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle tedavi edilemeyen bu durum, Veysel'in dünyayla kurduğu bağı tamamen değiştirdi.

Aşık Veysel'in çocukluğu ağır kayıplarla şekillendi. İki kız kardeşini çiçek hastalığı nedeniyle kaybetti. Aynı hastalık, henüz 7 yaşındayken sol gözünü kaybetmesine neden oldu.

1969 yılında Erdoğan Alkan ile hayatı hakkında yaptığı röportajda, "Kendi dünyanda eşyaya ve insana bir şekil veriyor musun?" sorusuna verdiği yanıt, onun düşünce dünyasını ortaya koydu:

"Veremiyorum. Sebebi ise? Aşık Hüseyin şöyle demiş, 'İnsan kısım kısım, yer damar damar. İnsanların hepsi bir renkte, bir ölçüde değil ki ona göre bir karara varayım'." dedi.