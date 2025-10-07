Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Geçmiş yıllara bakıldığında, asgari ücret artışlarının büyük ölçüde bir önceki dönem enflasyonunun üzerinde belirlendiği görülüyor. Net asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 zamla 8 bin 506 liraya, Temmuz 2023'te ise yüzde 34 ara zamla 11 bin 402 liraya yükselmişti. Ocak 2024'te yüzde 49,11 artışla 17 bin 2 lira, Ocak 2025'te ise yaklaşık yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 liraya ulaştı.