Viral Galeri Viral Liste Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

Yılın son ayına girilirken çalışanların gözü ocakta yapılacak maaş zammına çevrildi. Kamu çalışanları için artışın ipuçları gelirken, özel sektör temsilcileri yeni asgari ücrete odaklandı. Aralık ayında açıklanacak rakamlar, enflasyonu aşan bir artış formülüyle belirlenirse milyonlarca çalışan rahat nefes alacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 08:40
Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

Yılın son ayına girilirken çalışanların gözü ocakta yapılacak maaş zammına çevrildi. Kamu çalışanları için artışın ipuçları gelirken, özel sektör temsilcileri yeni asgari ücrete odaklandı. Aralık ayında açıklanacak rakamlar, enflasyonu aşan bir artış formülüyle belirlenirse milyonlarca çalışan rahat nefes alacak.

Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

KOMİSYON ARALIK BAŞINDA TOPLANIYOR

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, net 22 bin 104 lira, brüt 26 bin 5 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücretin yeni yılı nasıl karşılayacağı aralık ayında netleşecek. Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.

Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonu Aralık ayının başında toplantıya çağıracak. Ay boyunca yapılacak görüşmelerin ardından yeni ücret resmen açıklanacak. Komisyonun işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Konfederasyonlar şimdiden beklenti ve taleplerini derlemeye başladı.

Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Geçmiş yıllara bakıldığında, asgari ücret artışlarının büyük ölçüde bir önceki dönem enflasyonunun üzerinde belirlendiği görülüyor. Net asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 zamla 8 bin 506 liraya, Temmuz 2023'te ise yüzde 34 ara zamla 11 bin 402 liraya yükselmişti. Ocak 2024'te yüzde 49,11 artışla 17 bin 2 lira, Ocak 2025'te ise yaklaşık yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 liraya ulaştı.

Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…

REFAH PAYI MASADA

Asgari ücretin yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalmayıp refah payı eklenerek belirlenmesi de gündemde. Örneğin yüzde 30 zam durumunda net ücret 28 bin 736 liraya, brüt ücret 33 bin 807 liraya çıkıyor.

SON DAKİKA