Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...
2025 yılı için asgari ücrette yapılacak zam oranı sadece çalışanları değil, pek çok sosyal ödeme alanını da etkiliyor. Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan enflasyon tahminlerine göre asgari ücretteki artış, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve stajyer maaşları gibi önemli ödemelere yansıyacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu 8 ödeme, 2025'teki yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden şekillenecek. İşte, asgari ücret artışıyla değişecek o ödemeler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:49