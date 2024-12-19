Viral Galeri Viral Liste Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

2025 yılı için asgari ücrette yapılacak zam oranı sadece çalışanları değil, pek çok sosyal ödeme alanını da etkiliyor. Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan enflasyon tahminlerine göre asgari ücretteki artış, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve stajyer maaşları gibi önemli ödemelere yansıyacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu 8 ödeme, 2025'teki yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden şekillenecek. İşte, asgari ücret artışıyla değişecek o ödemeler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:49
Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanı etkileyecek önemli bir konu haline geldi. Asgari ücretin yanı sıra, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı gibi çeşitli ödemelerde de artışlar bekleniyor.

İşte 2025'te yapılması öngörülen diğer sosyal ödemelerdeki zam oranları ve detaylar…

Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

Merkez Bankası Enflasyon Tahmini: Yüzde 44,81

Merkez Bankası'nın son açıkladığı enflasyon tahminleri, 2025 yılı için yüzde 44,81 olarak belirlendi. Bu oran, hem asgari ücretin hem de diğer sosyal ödemelerin hesaplanmasında temel kriterlerden biri olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı Enflasyon Raporu'nda, yıllık enflasyon tahmininin yüzde 44 civarında olması öngörülüyor. Bu rakam işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve diğer kalemlerdeki zam oranlarını da doğrudan etkileyecek.

Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

Asgari Ücret Görüşmeleri: Üçüncü Toplantı Yapıldı

2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmeler hızla devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Salı Perşembe gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışan ve işveren, bu toplantıda alınacak kararları merakla bekliyor.

Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

2025 Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

2025 asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar belirlenip açıklanması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2025 yılı için de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararı yıl sonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, işçi ve işveren kesimlerinden gelen teklifler doğrultusunda görüşmelerin sonuçlandırılacağını belirtti. Bakan Işıkhan, sürecin neticelendirilmesi için önümüzdeki hafta daha fazla gelişme yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

2025 Asgari Ücret Zam Tahminleri

Asgari ücretin 2025 için nasıl belirleneceği konusunda farklı senaryolar öne çıkıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedefi, yüzde 41,5 olarak belirlenmişken, bu oran baz alındığında 2025 asgari ücretinin 24 bin TL civarında olması bekleniyor. Ancak, enflasyon tahmininin daha yüksek olması durumunda, asgari ücretteki artış oranı da buna paralel şekilde yükselebilir.

OVP Hedefi: Yüzde 41,5'lik enflasyon tahmini ile asgari ücretin 24 bin TL'yi aşması bekleniyor.

Merkez Bankası Tahmini: Yüzde 44'lük bir enflasyon artışı göz önüne alındığında, asgari ücretin 24 bin 483 TL olması bekleniyor.

Yüzde 21 Artış: Üst bandı olarak yüzde 21'lik bir artışla, asgari ücret 20 bin 570 TL seviyelerine ulaşabilir.
Yüzde 30 Artış: Yüzde 30'luk bir zam ile asgari ücret 22 bin 102 TL'ye yükselebilir.
Yüzde 40 Artış: Yüzde 40'lık bir artış ile yeni asgari ücret 23 bin 802 TL olabilir.
Yüzde 45 Artış: Piyasa beklentilerine göre, yüzde 45'lik bir zamla asgari ücret 24 bin 650 TL seviyesine ulaşabilir.

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