Asgari ücretle 8 ödeme değişiyor! 2025 zammıyla yeni sosyal yardım miktarları: İşsizlik maaşı, stajyer aylığı, kıdem tazminatı...

2025 Asgari Ücret Zam Tahminleri

Asgari ücretin 2025 için nasıl belirleneceği konusunda farklı senaryolar öne çıkıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedefi, yüzde 41,5 olarak belirlenmişken, bu oran baz alındığında 2025 asgari ücretinin 24 bin TL civarında olması bekleniyor. Ancak, enflasyon tahmininin daha yüksek olması durumunda, asgari ücretteki artış oranı da buna paralel şekilde yükselebilir.

OVP Hedefi: Yüzde 41,5'lik enflasyon tahmini ile asgari ücretin 24 bin TL'yi aşması bekleniyor.

Merkez Bankası Tahmini: Yüzde 44'lük bir enflasyon artışı göz önüne alındığında, asgari ücretin 24 bin 483 TL olması bekleniyor.

Yüzde 21 Artış: Üst bandı olarak yüzde 21'lik bir artışla, asgari ücret 20 bin 570 TL seviyelerine ulaşabilir.

Yüzde 30 Artış: Yüzde 30'luk bir zam ile asgari ücret 22 bin 102 TL'ye yükselebilir.

Yüzde 40 Artış: Yüzde 40'lık bir artış ile yeni asgari ücret 23 bin 802 TL olabilir.

Yüzde 45 Artış: Piyasa beklentilerine göre, yüzde 45'lik bir zamla asgari ücret 24 bin 650 TL seviyesine ulaşabilir.