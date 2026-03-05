Artık neşter de dikiş de yok! Ameliyatsız organ nakli dönemi başladı

MIT ekibinin geliştirdiği hidrojel küreler ise hücreler için koruyucu bir ortam oluşturuyor. Bu mikroskobik yapılar, çevredeki kan damarlarının hızla doku içine girmesine imkan tanıyor. Böylece oluşturulan yapay doku, zamanla kan dolaşımına bağlanarak vücudun doğal sistemiyle uyum içinde çalışmaya başlıyor.

🌍 ORGAN NAKLİNE ALTERNATİF BİR YOL

Bilim insanlarının bir sonraki hedefi, bu teknolojiyi insan ölçeğinde uygulanabilir hale getirmek. İnsan deneyleri için henüz net bir takvim açıklanmış değil. Ancak uzmanlara göre bu yöntem, organ bağışı sistemindeki yoğunluğu azaltabilecek önemli bir potansiyele sahip. Özellikle ağır bir nakil ameliyatı geçiremeyecek kadar bitkin hastalar için bu "uydu organlar", hayati bir destek sağlayabilecek yeni bir seçenek olabilir.