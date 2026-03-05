Artık neşter de dikiş de yok! Ameliyatsız organ nakli dönemi başladı
Karaciğer nakli bekleyen binlerce hasta için umut veren yeni bir yöntem geliştirildi. MIT araştırmacıları, ameliyat gerektirmeden vücuda enjekte edilebilen minyatür "uydu karaciğerler" üzerinde önemli bir başarı elde etti.
Organ nakli bekleyen hastalar için umut olabilecek bir teknoloji laboratuvardan çıkıp gerçek hayata yaklaşmaya başladı. Karaciğer yetmezliği yaşayan hastaların nakil listelerinde geçirdiği uzun ve belirsiz bekleyiş, gelecekte vücuda enjekte edilen minyatür organ yapılarıyla kısalabilir.
🔬 AMELİYATSIZ KARACİĞER DESTEĞİ
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, ameliyat gerektirmeden vücut içinde işlev görebilen küçük karaciğer yapıları üretmeyi hedefliyor. Araştırma kapsamında geliştirilen sistem, INSITE adı verilen özel bir teknolojiye dayanıyor. Bu yöntemde karaciğerin temel işlevlerini yerine getiren hepatosit hücreleri, hidrojel bazlı mikroskobik kürelerle bir araya getiriliyor.
Ortaya çıkan karışım ultrason yardımıyla karın boşluğuna hassas bir şekilde enjekte ediliyor. Enjeksiyonun ardından hücreler ve mikroskobik küreler kendi kendine organize olarak sağlam bir doku yapısı oluşturuyor.
🧪 KARACİĞERİN TEMEL GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR
Geliştirilen bu minyatür yapılar, karaciğer dokusunun gerçekleştirdiği bazı önemli görevleri yerine getirebilecek kapasiteye sahip. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre bu yapılar:
➔Kanın filtrelenmesine katkı sağlıyor
➔Protein üretimini destekliyor
➔Karbonhidrat metabolizmasında rol alabiliyor
🩸 KAN DOLAŞIMIYLA UYUM SAĞLAYAN YAPI
Teknolojinin en önemli yönlerinden biri, hücrelerin vücutla kurduğu bağlantı oldu. Normal koşullarda tek başına enjekte edilen hücreler, hedef bölgede tutunamadığı için kısa sürede işlevini kaybedebiliyor.