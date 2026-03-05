CANLI YAYIN
Artık neşter de dikiş de yok! Ameliyatsız organ nakli dönemi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Karaciğer nakli bekleyen binlerce hasta için umut veren yeni bir yöntem geliştirildi. MIT araştırmacıları, ameliyat gerektirmeden vücuda enjekte edilebilen minyatür "uydu karaciğerler" üzerinde önemli bir başarı elde etti.

Organ nakli bekleyen hastalar için umut olabilecek bir teknoloji laboratuvardan çıkıp gerçek hayata yaklaşmaya başladı. Karaciğer yetmezliği yaşayan hastaların nakil listelerinde geçirdiği uzun ve belirsiz bekleyiş, gelecekte vücuda enjekte edilen minyatür organ yapılarıyla kısalabilir.

🔬 AMELİYATSIZ KARACİĞER DESTEĞİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, ameliyat gerektirmeden vücut içinde işlev görebilen küçük karaciğer yapıları üretmeyi hedefliyor. Araştırma kapsamında geliştirilen sistem, INSITE adı verilen özel bir teknolojiye dayanıyor. Bu yöntemde karaciğerin temel işlevlerini yerine getiren hepatosit hücreleri, hidrojel bazlı mikroskobik kürelerle bir araya getiriliyor.

Ortaya çıkan karışım ultrason yardımıyla karın boşluğuna hassas bir şekilde enjekte ediliyor. Enjeksiyonun ardından hücreler ve mikroskobik küreler kendi kendine organize olarak sağlam bir doku yapısı oluşturuyor.

🧪 KARACİĞERİN TEMEL GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR

Geliştirilen bu minyatür yapılar, karaciğer dokusunun gerçekleştirdiği bazı önemli görevleri yerine getirebilecek kapasiteye sahip. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre bu yapılar:

Kanın filtrelenmesine katkı sağlıyor

Protein üretimini destekliyor

Karbonhidrat metabolizmasında rol alabiliyor

🩸 KAN DOLAŞIMIYLA UYUM SAĞLAYAN YAPI

Teknolojinin en önemli yönlerinden biri, hücrelerin vücutla kurduğu bağlantı oldu. Normal koşullarda tek başına enjekte edilen hücreler, hedef bölgede tutunamadığı için kısa sürede işlevini kaybedebiliyor.

MIT ekibinin geliştirdiği hidrojel küreler ise hücreler için koruyucu bir ortam oluşturuyor. Bu mikroskobik yapılar, çevredeki kan damarlarının hızla doku içine girmesine imkan tanıyor. Böylece oluşturulan yapay doku, zamanla kan dolaşımına bağlanarak vücudun doğal sistemiyle uyum içinde çalışmaya başlıyor.

🌍 ORGAN NAKLİNE ALTERNATİF BİR YOL

Bilim insanlarının bir sonraki hedefi, bu teknolojiyi insan ölçeğinde uygulanabilir hale getirmek. İnsan deneyleri için henüz net bir takvim açıklanmış değil. Ancak uzmanlara göre bu yöntem, organ bağışı sistemindeki yoğunluğu azaltabilecek önemli bir potansiyele sahip. Özellikle ağır bir nakil ameliyatı geçiremeyecek kadar bitkin hastalar için bu "uydu organlar", hayati bir destek sağlayabilecek yeni bir seçenek olabilir.

