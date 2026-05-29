Artık güneşin doğmasını beklemek yok! Gece elektrik üreten panel yapıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Stanford ve UCLA araştırmacıları, Dünya ile uzay arasındaki gece sıcaklık farkını elektriğe dönüştüren yeni bir sistem geliştirdi. "Gece gökyüzü bataryası" olarak adlandırılan teknoloji, güneş ışığının olmadığı saatlerde enerji üretmeyi hedeflerken özellikle şebekeden uzak bölgeler için umut vadediyor.

Güneş enerjisi teknolojileri uzun yıllardır gündüz saatlerinde enerji üretimine odaklanırken, ABD'deki araştırmacılar gece saatlerini de enerji kaynağına dönüştürebilecek dikkat çekici bir projeye imza attı. Stanford Üniversitesi ve UCLA bünyesinde yürütülen çalışmada geliştirilen "gece gökyüzü bataryası", Dünya'nın uzaya yaydığı ısıdan yararlanarak elektrik üretmeyi başarıyor.

GECE OLUŞAN SICAKLIK FARKI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Yeni sistemin temelinde "radyatif soğuma" olarak bilinen fiziksel süreç bulunuyor. Dünya yüzeyi gün boyunca depoladığı ısının bir bölümünü gece saatlerinde uzaya yayıyor. Araştırmacılar da yeryüzü ile uzayın son derece soğuk ortamı arasında oluşan bu sıcaklık farkını enerji üretiminde kullanıyor.

Gökyüzüne dönük özel yüzeyler çevresine göre daha fazla soğurken, ortaya çıkan sıcaklık farkı termoelektrik jeneratörler aracılığıyla elektriğe çevriliyor. Böylece güneş ışığına ihtiyaç duyulmadan enerji elde edilebiliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırmacıların geliştirdiği prototip üç temel bileşenden oluşuyor:

  • Gökyüzüne bakan özel alüminyum yüzeyler
  • Termoelektrik enerji dönüştürücü modüller
  • Isı kaybını azaltan yalıtım malzemeleri

Bu yapı sayesinde gece boyunca oluşan termal fark elektrik üretimi için kullanılabiliyor.

ŞİMDİLİK KÜÇÜK CİHAZLARI ÇALIŞTIRABİLİYOR

Çalışmada yer alan malzeme mühendisi Aaswath Raman ve ekibi, mevcut prototipin küçük LED lambaları çalıştırabilecek seviyede enerji üretebildiğini belirtiyor. Her ne kadar bugünkü üretim kapasitesi sınırlı olsa da araştırmacılar teknolojinin henüz erken geliştirme aşamasında olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre sistemin verimi artırıldığında çok daha geniş kullanım alanlarına ulaşması mümkün olabilir.

GÜNEŞ PANELLERİNİN YERİNE Mİ GEÇECEK?

Bu sorunun yanıtı şimdilik hayır. Bilim insanları, gece gökyüzü bataryasının mevcut güneş panellerinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Güneş panelleri gündüz elektrik üretirken, yeni teknoloji geceleri devreye girerek enerji üretiminin daha kesintisiz hale gelmesine katkı sağlayabilir.

Bu yaklaşım özellikle yenilenebilir enerji sistemlerinde yaşanan depolama ve süreklilik sorunlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

Uzmanların öngördüğü kullanım alanları arasında şunlar yer alıyor:

Kullanım Alanı Olası Faydası
Hava durumu istasyonları Kesintisiz enerji desteği
Sensör sistemleri Gece saatlerinde çalışmaya devam edebilme
Acil durum aydınlatmaları Şebekeden bağımsız enerji sağlayabilme
Küçük elektronik cihazlar Düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerji kaynağı
Uzak yerleşim bölgeleri Elektrik erişiminin artırılması
ŞEBEKEDEN UZAK BÖLGELER İÇİN YENİ UMUT

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri de düşük maliyetli malzemelerle geliştiriliyor olması. Bu durum teknolojinin ilerleyen dönemde daha geniş kitlelere ulaşabilmesinin önünü açabilir.

Özellikle elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde, gece boyunca enerji üretebilen sistemlerin önemli bir ihtiyacı karşılayabileceği değerlendiriliyor.

