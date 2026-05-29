Artık güneşin doğmasını beklemek yok! Gece elektrik üreten panel yapıldı
Stanford ve UCLA araştırmacıları, Dünya ile uzay arasındaki gece sıcaklık farkını elektriğe dönüştüren yeni bir sistem geliştirdi. "Gece gökyüzü bataryası" olarak adlandırılan teknoloji, güneş ışığının olmadığı saatlerde enerji üretmeyi hedeflerken özellikle şebekeden uzak bölgeler için umut vadediyor.
Güneş enerjisi teknolojileri uzun yıllardır gündüz saatlerinde enerji üretimine odaklanırken, ABD'deki araştırmacılar gece saatlerini de enerji kaynağına dönüştürebilecek dikkat çekici bir projeye imza attı. Stanford Üniversitesi ve UCLA bünyesinde yürütülen çalışmada geliştirilen "gece gökyüzü bataryası", Dünya'nın uzaya yaydığı ısıdan yararlanarak elektrik üretmeyi başarıyor.
GECE OLUŞAN SICAKLIK FARKI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Yeni sistemin temelinde "radyatif soğuma" olarak bilinen fiziksel süreç bulunuyor. Dünya yüzeyi gün boyunca depoladığı ısının bir bölümünü gece saatlerinde uzaya yayıyor. Araştırmacılar da yeryüzü ile uzayın son derece soğuk ortamı arasında oluşan bu sıcaklık farkını enerji üretiminde kullanıyor.
Gökyüzüne dönük özel yüzeyler çevresine göre daha fazla soğurken, ortaya çıkan sıcaklık farkı termoelektrik jeneratörler aracılığıyla elektriğe çevriliyor. Böylece güneş ışığına ihtiyaç duyulmadan enerji elde edilebiliyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Araştırmacıların geliştirdiği prototip üç temel bileşenden oluşuyor:
- Gökyüzüne bakan özel alüminyum yüzeyler
- Termoelektrik enerji dönüştürücü modüller
- Isı kaybını azaltan yalıtım malzemeleri
Bu yapı sayesinde gece boyunca oluşan termal fark elektrik üretimi için kullanılabiliyor.
ŞİMDİLİK KÜÇÜK CİHAZLARI ÇALIŞTIRABİLİYOR
Çalışmada yer alan malzeme mühendisi Aaswath Raman ve ekibi, mevcut prototipin küçük LED lambaları çalıştırabilecek seviyede enerji üretebildiğini belirtiyor. Her ne kadar bugünkü üretim kapasitesi sınırlı olsa da araştırmacılar teknolojinin henüz erken geliştirme aşamasında olduğuna dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre sistemin verimi artırıldığında çok daha geniş kullanım alanlarına ulaşması mümkün olabilir.
GÜNEŞ PANELLERİNİN YERİNE Mİ GEÇECEK?
Bu sorunun yanıtı şimdilik hayır. Bilim insanları, gece gökyüzü bataryasının mevcut güneş panellerinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Güneş panelleri gündüz elektrik üretirken, yeni teknoloji geceleri devreye girerek enerji üretiminin daha kesintisiz hale gelmesine katkı sağlayabilir.
Bu yaklaşım özellikle yenilenebilir enerji sistemlerinde yaşanan depolama ve süreklilik sorunlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.