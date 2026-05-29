Artık güneşin doğmasını beklemek yok! Gece elektrik üreten panel yapıldı

Güneş enerjisi teknolojileri uzun yıllardır gündüz saatlerinde enerji üretimine odaklanırken, ABD'deki araştırmacılar gece saatlerini de enerji kaynağına dönüştürebilecek dikkat çekici bir projeye imza attı. Stanford Üniversitesi ve UCLA bünyesinde yürütülen çalışmada geliştirilen "gece gökyüzü bataryası", Dünya'nın uzaya yaydığı ısıdan yararlanarak elektrik üretmeyi başarıyor.

Gökyüzüne dönük özel yüzeyler çevresine göre daha fazla soğurken, ortaya çıkan sıcaklık farkı termoelektrik jeneratörler aracılığıyla elektriğe çevriliyor. Böylece güneş ışığına ihtiyaç duyulmadan enerji elde edilebiliyor.

Yeni sistemin temelinde "radyatif soğuma" olarak bilinen fiziksel süreç bulunuyor. Dünya yüzeyi gün boyunca depoladığı ısının bir bölümünü gece saatlerinde uzaya yayıyor. Araştırmacılar da yeryüzü ile uzayın son derece soğuk ortamı arasında oluşan bu sıcaklık farkını enerji üretiminde kullanıyor.

Bu yapı sayesinde gece boyunca oluşan termal fark elektrik üretimi için kullanılabiliyor.

ŞİMDİLİK KÜÇÜK CİHAZLARI ÇALIŞTIRABİLİYOR

Çalışmada yer alan malzeme mühendisi Aaswath Raman ve ekibi, mevcut prototipin küçük LED lambaları çalıştırabilecek seviyede enerji üretebildiğini belirtiyor. Her ne kadar bugünkü üretim kapasitesi sınırlı olsa da araştırmacılar teknolojinin henüz erken geliştirme aşamasında olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre sistemin verimi artırıldığında çok daha geniş kullanım alanlarına ulaşması mümkün olabilir.