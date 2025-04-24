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Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul'da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?

İstanbul'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte sarsıntılar sürüyor. AFAD, şimdiye dek en büyüğü 5.9 olan 184 artçı deprem kaydedildiğini açıkladı. 4 ve üzeri büyüklükteki artçıların sayısı ise 7'ye ulaştı. Vatandaşlar, "Son artçı deprem ne zaman oldu?" sorusunun yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerini yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:37
Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul’da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli depremin ardından İstanbul ve çevresinde artçı depremler etkisini sürdürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede şu ana dek 184 artçı sarsıntı kaydedildi.

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Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul’da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?

Bir Saatte 8 Artçı, En Büyüğü 5.9

İstanbul'da 23 Nisan günü saat 12.49'da Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir saat içerisinde 8 artçı deprem yaşandı. Bu artçılar arasında en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Depremler sadece İstanbul'da değil, çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul’da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?

Depremin Merkez Üssü: Orta Marmara Fayı

AFAD'ın açıklamasına göre, ana şok Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde gerçekleşti. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte yaşanan deprem, dış merkezden itibaren 300 kilometrelik bir alanda hissedildi. Sarsıntının 13 saniye sürdüğü bildirildi.

Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul’da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?

184 Artçı Deprem Kaydedildi

Deprem sonrasında yaşanan sarsıntılar bölgede endişeye neden olurken, AFAD tarafından yapılan son açıklamada şu bilgilere yer verildi:

-Ana şok sonrasında toplam 184 artçı deprem kayıtlara geçti.

-Bu artçılardan 7 tanesi 4.0 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti.

-Sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukuru'nun kuzey kenarında yoğunlaştı.

-Depremlerin etkili olduğu hat, doğuya doğru yaklaşık 10 ila 15 kilometrelik bir alan boyunca uzanıyor.

Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul’da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?

24 NİSAN ARTÇI DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-04-24 06:16:06 40.83806 28.13444 6.82 ML 3.7 Marmara Denizi - [20.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 06:11:12 40.82861 28.12528 7.01 ML 1.8 Marmara Denizi - [20.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-24 06:00:47 40.83583 28.27 7.08 ML 2.1 Marmara Denizi - [25.66 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:49:46 39.45889 27.90778 7.0 ML 1.7 İkizcetepeler Barajı - [02.28 km] Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-04-24 05:49:08 40.84944 28.35389 7.01 ML 1.8 Marmara Denizi - [21.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:47:38 40.84694 28.37278 6.99 ML 1.5 Marmara Denizi - [20.88 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:42:02 38.33639 27.20972 10.07 ML 1.6 Buca (İzmir) Detay
2025-04-24 05:41:12 40.8725 28.30222 7.02 ML 1.4 Marmara Denizi - [21.36 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:40:02 40.84583 28.27028 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [24.55 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:31:37 40.86444 28.42778 5.2 ML 2.0 Marmara Denizi - [17.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:20:57 38.15556 38.48139 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-04-24 05:19:12 40.86111 28.40361 7.02 ML 1.5 Marmara Denizi - [18.33 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-24 05:16:53 38.04528 29.055 11.73 ML 1.4 Pamukkale (Denizli) Detay

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