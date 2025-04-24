Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul'da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?
İstanbul'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte sarsıntılar sürüyor. AFAD, şimdiye dek en büyüğü 5.9 olan 184 artçı deprem kaydedildiğini açıkladı. 4 ve üzeri büyüklükteki artçıların sayısı ise 7'ye ulaştı. Vatandaşlar, "Son artçı deprem ne zaman oldu?" sorusunun yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerini yakından takip ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:37