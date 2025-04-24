Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul’da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?

Bir Saatte 8 Artçı, En Büyüğü 5.9

İstanbul'da 23 Nisan günü saat 12.49'da Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir saat içerisinde 8 artçı deprem yaşandı. Bu artçılar arasında en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Depremler sadece İstanbul'da değil, çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.