AREFE VE BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? Ramazan Bayramı süresince marketlerin çalışma düzenine ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin bayramın ilk gününde kapalı olması, ikinci günden itibaren olağan mesai saatlerine dönerek hizmet vermesi bekleniyor. Arefe gününde ise normal mesai saatlerine devam etmesi öngörülüyor.

Zincir Marketlerin Çalışma Saatleri Nedir? Market Açılış Saati Kapanış Saati Not BİM 09:00 21:00 - A101 09:00 21:00 Bazı bölgelerde 22:00'ye kadar açık ŞOK 09:00 21:00 - Tarım Kredi 09:00 21:00 - Migros 09:00 21:00 Bazı bölgelerde 22:00'ye kadar açık

KARGOLAR Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı süresince kargo şirketlerinin hizmet vermemesi bekleniyor. Kamu kurumu olan PTT Kargo, 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 12.30'a kadar hizmet sunacak ve ardından bayram tatiline girecek. Özel kargo şirketlerinde ise uygulama firmaya göre değişebilse de genel olarak arefe günü saat 13.00 itibarıyla işlemlerin durdurulması ve bayram süresince kapalı olunması öngörülüyor.

NOTERLER Noterlikler de arefe günü yarım gün hizmet verecek. 19 Mart Perşembe günü saat 12.30'a kadar işlem yapılabilecek. 20 Mart Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca noterlerde herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.