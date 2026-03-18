Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı sürecinde eczane, kargo, banka, noter, hastane, market ve AVM'lerin çalışma düzeni merak ediliyor. 19 Mart arefe günü yarım gün mesai uygulanırken, bayram boyunca birçok kurum kapalı olacak. Eczane ve acil servisler, nöbet sistemi ile çalışmaya devam edecek. İşte bayram süresince açık ve kapalı olan yerler…

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 1

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerin başında eczane, banka, kargo ve sağlık kuruluşları geliyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe kapsamında resmi kurumlar yarım gün çalışırken, 20-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram süresince kamu hizmetlerinde tatil düzenine geçilecek.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 2

Bu süreçte hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, bankalar, noterler ve kargo firmaları belirli saatlerden sonra kapanacak. Market ve AVM'lerde ise çalışma saatleri işletme bazlı değişiklik gösterecek. İşte arefe günü ve bayramda açık ve kapalı olan yerler...

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 3

ECZANELER

19 Mart 2026 Perşembe günü arefe kapsamında eczaneler sabah 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başlıyor. Günün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra çalışma düzenini sonlandırıyor. Türkiye genelinde eczaneler saat 13.00'e kadar normal mesaiyle açık kalacak.

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayan ilk günüyle birlikte 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar tarihlerinde eczaneler genel olarak kapalı olacak. Bu süreçte ilaç temini, il ve ilçe bazında belirlenen nöbetçi eczaneler üzerinden sağlanacak. Nöbetçi eczaneler bayram boyunca 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 4

Nöbetçi Eczane Nasıl Öğrenilir?

Arefe günü öğleden sonra ve bayram süresince açık olan nöbetçi eczanelere ulaşmak için farklı yöntemler bulunuyor. Eczanelerin kapı ve vitrinlerinde yer alan güncel nöbet listeleri incelenebilir. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmeti kullanılarak en yakın açık eczane bilgisine hızlı şekilde erişilebilir.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 5

HASTANE VE SAĞLIK OCAKLARI

Arefe günü sağlık hizmetlerinde de yarım gün uygulaması geçerli olacak. Hastanelerde poliklinik hizmetleri saat 13.00 itibarıyla sona ererken, Aile Sağlığı Merkezleri de aynı saatten sonra kapalı olacak. Bayram boyunca poliklinikler hizmet vermezken, hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz hasta kabulüne devam edecek.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 6

AREFE VE BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince marketlerin çalışma düzenine ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin bayramın ilk gününde kapalı olması, ikinci günden itibaren olağan mesai saatlerine dönerek hizmet vermesi bekleniyor. Arefe gününde ise normal mesai saatlerine devam etmesi öngörülüyor.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 7

Zincir Marketlerin Çalışma Saatleri Nedir?

MarketAçılış SaatiKapanış SaatiNot
BİM09:0021:00-
A10109:0021:00Bazı bölgelerde 22:00'ye kadar açık
ŞOK09:0021:00-
Tarım Kredi09:0021:00-
Migros09:0021:00Bazı bölgelerde 22:00'ye kadar açık
Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 8

KARGOLAR

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı süresince kargo şirketlerinin hizmet vermemesi bekleniyor.

Kamu kurumu olan PTT Kargo, 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 12.30'a kadar hizmet sunacak ve ardından bayram tatiline girecek. Özel kargo şirketlerinde ise uygulama firmaya göre değişebilse de genel olarak arefe günü saat 13.00 itibarıyla işlemlerin durdurulması ve bayram süresince kapalı olunması öngörülüyor.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 9

NOTERLER

Noterlikler de arefe günü yarım gün hizmet verecek. 19 Mart Perşembe günü saat 12.30'a kadar işlem yapılabilecek. 20 Mart Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca noterlerde herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 10

BANKALAR

Bankalar, arefe günü olan 19 Mart'ta saat 13.00'e kadar açık olacak. Bu saatten sonra tüm bankalar bayram tatiline girecek ve üç gün boyunca hizmet vermeyecek. Bayram süresince bankacılık işlemleri yalnızca dijital kanallar üzerinden sürdürülebilecek.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 11

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Arefe günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar doğrultusunda alışveriş merkezlerinin gün boyu açık kaldığı görülüyor. AVM'lerin çalışma saatleri yönetimlere göre farklılık gösterebildiği için net uygulama merkez bazında değişebiliyor.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 12

20-22 Mart 2026 tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı süresince ise AVM'lerin genel olarak hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Ancak olası saat değişiklikleri ve özel uygulamalar nedeniyle ziyaret öncesinde ilgili AVM yönetiminden güncel bilgi alınması öneriliyor.

Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık? 13

RAMAZAN BAYRAMI SÜRECİNE DAİR MERAK EDİLENLER

RAmazan bayramı tatili kaç gün sürüyor?

Ramazan Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlayarak bayramın üçüncü gününün sonunda sona erer. 2026 yılında arefe gününün 19 Mart Perşembe'ye denk gelmesi ve bayram günlerinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle toplam tatil süresi 3,5 gün olarak uygulanacak.

Arefe günü resmi kurumlar açık mı?

Arefe günü kamu kurumları yarım gün çalışır ve genellikle saat 13.00 itibarıyla hizmet sona erer.

Özel sektör bayramda çalışıyor mu?

Özel sektörün çalışma durumu kurumların kendi kararına bağlıdır. Büyük çoğunluk bayram süresince kapalı olur.

