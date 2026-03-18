Arefe ve bayram gününde kamu kurumları çalışıyor mu, marketler kaça kadar açık?
Arefe günü ve Ramazan Bayramı sürecinde eczane, kargo, banka, noter, hastane, market ve AVM'lerin çalışma düzeni merak ediliyor. 19 Mart arefe günü yarım gün mesai uygulanırken, bayram boyunca birçok kurum kapalı olacak. Eczane ve acil servisler, nöbet sistemi ile çalışmaya devam edecek. İşte bayram süresince açık ve kapalı olan yerler…
Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerin başında eczane, banka, kargo ve sağlık kuruluşları geliyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe kapsamında resmi kurumlar yarım gün çalışırken, 20-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram süresince kamu hizmetlerinde tatil düzenine geçilecek.
Bu süreçte hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, bankalar, noterler ve kargo firmaları belirli saatlerden sonra kapanacak. Market ve AVM'lerde ise çalışma saatleri işletme bazlı değişiklik gösterecek. İşte arefe günü ve bayramda açık ve kapalı olan yerler...
ECZANELER
19 Mart 2026 Perşembe günü arefe kapsamında eczaneler sabah 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başlıyor. Günün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra çalışma düzenini sonlandırıyor. Türkiye genelinde eczaneler saat 13.00'e kadar normal mesaiyle açık kalacak.
Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayan ilk günüyle birlikte 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar tarihlerinde eczaneler genel olarak kapalı olacak. Bu süreçte ilaç temini, il ve ilçe bazında belirlenen nöbetçi eczaneler üzerinden sağlanacak. Nöbetçi eczaneler bayram boyunca 24 saat kesintisiz hizmet verecek.
Nöbetçi Eczane Nasıl Öğrenilir?
Arefe günü öğleden sonra ve bayram süresince açık olan nöbetçi eczanelere ulaşmak için farklı yöntemler bulunuyor. Eczanelerin kapı ve vitrinlerinde yer alan güncel nöbet listeleri incelenebilir. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmeti kullanılarak en yakın açık eczane bilgisine hızlı şekilde erişilebilir.
HASTANE VE SAĞLIK OCAKLARI
Arefe günü sağlık hizmetlerinde de yarım gün uygulaması geçerli olacak. Hastanelerde poliklinik hizmetleri saat 13.00 itibarıyla sona ererken, Aile Sağlığı Merkezleri de aynı saatten sonra kapalı olacak. Bayram boyunca poliklinikler hizmet vermezken, hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz hasta kabulüne devam edecek.