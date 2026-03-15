Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman?
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı oldu. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın 20 Mart'ta başlayacak olması nedeniyle 19 Mart Perşembe günü Ramazan'ın son günü yani arefe olarak idrak edilecek.
19 MART 2026 PERŞEMBE AREFE GÜNÜ
2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak. Bu nedenle 19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.
Ancak bu günün arefe olması, Ramazan ayının sona erdiği anlamına gelmiyor. Çünkü Arefe günü aynı zamanda Ramazan ayının son günü olarak kabul ediliyor.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan ayının son günü olduğundan dolayı Müslümanlar bu gün de Ramazan orucunu tutmaya devam edecek. Yani arefe günü, Ramazan orucunun bir parçasıdır ve oruç tutulması farz kabul edilir.
Oruç, arefe günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar edilerek tamamlanır. Böylece Ramazan ayının oruç ibadeti sona ermiş olur.
DİYANET'E GÖRE RAMAZAN AREFESİNDE ORUÇ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe günü, Ramazan ayının son günüdür. Bu nedenle arefe günü Ramazan orucu tutulur.
Arefe günü akşam ezanı ile birlikte Ramazan ayının orucu tamamlanır ve ertesi gün bayramın birinci günü başlar. Bayramın ilk günü ise oruç tutulması yasak olan günler arasında yer alır.
AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE ÖNEMİ
İslam kaynaklarında arefe gününün manevi değerine sıkça vurgu yapılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) arefe gününün faziletine dikkat çeken hadislerinde şöyle buyurmuştur:
"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196)
"En hayırlı dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8)
Bu hadisler özellikle Kurban Bayramı arefesi için zikredilse de, Ramazan ayının son günü olan Ramazan arefesi de ibadetlerin yoğunlaştığı, dua ve tövbelerin arttığı kıymetli bir zaman dilimi olarak görülür.