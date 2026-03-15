CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı oldu. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın 20 Mart'ta başlayacak olması nedeniyle 19 Mart Perşembe günü Ramazan'ın son günü yani arefe olarak idrak edilecek.

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman? 1

Özellikle "Arefe günü oruç tutulur mu?" ve "19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan devam ediyor mu?" soruları en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman? 2

19 MART 2026 PERŞEMBE AREFE GÜNÜ

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak. Bu nedenle 19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.

Ancak bu günün arefe olması, Ramazan ayının sona erdiği anlamına gelmiyor. Çünkü Arefe günü aynı zamanda Ramazan ayının son günü olarak kabul ediliyor.

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman? 3

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan ayının son günü olduğundan dolayı Müslümanlar bu gün de Ramazan orucunu tutmaya devam edecek. Yani arefe günü, Ramazan orucunun bir parçasıdır ve oruç tutulması farz kabul edilir.

Oruç, arefe günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar edilerek tamamlanır. Böylece Ramazan ayının oruç ibadeti sona ermiş olur.

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman? 4

DİYANET'E GÖRE RAMAZAN AREFESİNDE ORUÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe günü, Ramazan ayının son günüdür. Bu nedenle arefe günü Ramazan orucu tutulur.

Arefe günü akşam ezanı ile birlikte Ramazan ayının orucu tamamlanır ve ertesi gün bayramın birinci günü başlar. Bayramın ilk günü ise oruç tutulması yasak olan günler arasında yer alır.

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman? 5

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

İslam kaynaklarında arefe gününün manevi değerine sıkça vurgu yapılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) arefe gününün faziletine dikkat çeken hadislerinde şöyle buyurmuştur:

"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196)

"En hayırlı dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8)

Bu hadisler özellikle Kurban Bayramı arefesi için zikredilse de, Ramazan ayının son günü olan Ramazan arefesi de ibadetlerin yoğunlaştığı, dua ve tövbelerin arttığı kıymetli bir zaman dilimi olarak görülür.

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman? 6

AREFE GÜNÜ ORUÇ İÇİN NİYET NASIL EDİLİR?

Oruç ibadetinin geçerli olması için niyet etmek şarttır. Kalpten niyet etmek yeterli kabul edilse de niyetin dil ile ifade edilmesi mendup sayılır. Sahura kalkmak da niyet yerine geçebilir.

Ramazan orucuna niyet etme vakti, güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün güneş tepe noktasına gelmeden önceye kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse, bu vakitten itibaren herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozan bir davranış yapılmamış olması gerekir.

Ramazan ayında her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir. Niyet edilirken "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde belirterek niyet etmek daha faziletli kabul edilir.

Arefe günü oruç tutulur mu? 2026 Ramazan’ın son günü ne zaman? 7

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

İslam'da bazı günlerde oruç tutulması yasak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve Kurban Bayramı günlerinde oruç tutulamayacağını bildirmiştir.

Bu nedenle Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutulmaz. Kurban Bayramı'nda ise dört gün boyunca oruç tutulması yasak kabul edilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin