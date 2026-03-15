AREFE GÜNÜ ORUÇ İÇİN NİYET NASIL EDİLİR?

Oruç ibadetinin geçerli olması için niyet etmek şarttır. Kalpten niyet etmek yeterli kabul edilse de niyetin dil ile ifade edilmesi mendup sayılır. Sahura kalkmak da niyet yerine geçebilir.

Ramazan orucuna niyet etme vakti, güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün güneş tepe noktasına gelmeden önceye kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse, bu vakitten itibaren herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozan bir davranış yapılmamış olması gerekir.

Ramazan ayında her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir. Niyet edilirken "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde belirterek niyet etmek daha faziletli kabul edilir.