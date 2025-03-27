Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?

Arefe Günü Marketler Açık mı, AVM'ler kaçta kapanacak?



Ramazan Bayramı arefesi olan 29 Mart Cumartesi günü, zincir marketleri ve AVM'ler normal çalışma saatleri kapsamında hizmet verecek. Tüm marketler ve alışveriş marketleri kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak. Marketlerin ve AVM'lerin mesai saatleri yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.