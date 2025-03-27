Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı hız kazandı. Arefe günü AVM ve marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram alışverişini son güne bırakanlar "Arefe günü AVM'ler ve marketler açık mı, erken mi kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 29 Mart 2025 Cumartesi günü mağazalar saat kaça kadar hizmet verecek? İşte çalışma saatleri ile ilgili detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:38