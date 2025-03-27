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Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı hız kazandı. Arefe günü AVM ve marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram alışverişini son güne bırakanlar "Arefe günü AVM'ler ve marketler açık mı, erken mi kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 29 Mart 2025 Cumartesi günü mağazalar saat kaça kadar hizmet verecek? İşte çalışma saatleri ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:38
Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?

Ramazan Bayramı'nın heyecanı ülke genelinde hissedilmeye başlandı. 29 Mart 2025 Cumartesi arefe günü market ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bayram öncesi alışveriş planı yapan milyonlarca kişi "Arefe günü AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? Marketler yarım gün mü çalışıyor?" sorularına yanıt arıyor.

Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?

Arefe Günü Marketler Açık mı, AVM'ler kaçta kapanacak?


Ramazan Bayramı arefesi olan 29 Mart Cumartesi günü, zincir marketleri ve AVM'ler normal çalışma saatleri kapsamında hizmet verecek. Tüm marketler ve alışveriş marketleri kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak. Marketlerin ve AVM'lerin mesai saatleri yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?

Bayramda Marketler Açık mı?


Geçtiğimiz yıllarda zincir marketlerin bayramın 1. Günü kapalı, 2. Ve 3. Günlerinde ise açık olduğu biliniyor. Bayramın 2. gününden sonra çoğu marketlerin hizmet vermeye devam edeceği bekleniyor.

Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?

Marketlerin Çalışma Saatleri


Resmi tatillerde çalışma saatleri il bazında farklılık gösterebilir. Marketlerin arefe ve bayram günlerinde çalışma saatlerini öğrenmek için müşteri hizmetlerini arayabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. İşte aktüel marketlerin genel çalışma saatleri…

A101: 09:00 – 21:00 (Bazı şubelerde 22:00)

BİM: 09:00 – 21:00

ŞOK: 09:00 – 21:00

Migros: 09:00 – 21:00

Tarım Kredi Market: 09:00 – 21:00

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