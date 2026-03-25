Sağlıklı kahve tüketimi: Günde kaç bardak içilmeli?

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 21:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi

460 binden fazla kişinin verileri incelenerek yapılan yeni bir araştırma, kahve tüketimi ile ruh sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre günde iki ila üç fincan kahve içen kişilerde depresyon ve kaygı geliştirme riski daha düşük görülüyor.

Kahve çoğu zaman enerji veren ve uyanıklığı artıran bir içecek olarak biliniyor. Ancak yeni bilimsel araştırmalar, kahvenin yalnızca fiziksel performansı değil ruh sağlığını da etkileyebileceğini gösteriyor. Çin'deki Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, kahve tüketimi ile depresyon ve kaygı riskinin ilişkili olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

📊 460 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİSİ ANALİZ EDİLDİ Araştırmada toplam 461 bin 586 kişinin sağlık kayıtları incelendi. Çalışmanın başlangıcında katılımcıların ruh sağlığı iyi durumdaydı. Katılımcılar ortalama 13,4 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte bireylerin kahve tüketim alışkanlıkları ile ilerleyen yıllarda ortaya çıkan ruh sağlığı sorunları karşılaştırıldı.

Araştırmanın temel verileri şu şekilde: Araştırma Detayı Bilgi Katılımcı sayısı 461.586 kişi Ortalama takip süresi 13,4 yıl İncelenen konu Kahve tüketimi ve ruh sağlığı Analiz yöntemi Sağlık kayıtlarının uzun dönemli incelenmesi Araştırma amacı Depresyon ve kaygı riskini incelemek

☕ GÜNDE KAÇ FİNCAN KAHVE İÇİLMELİ? Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, kahve tüketim miktarı ile ruh sağlığı arasındaki ilişki oldu. Bilim insanlarına göre günde iki ila üç fincan kahve içen kişilerde ruh sağlığı sorunları geliştirme riski en düşük seviyede görülüyor. Araştırma verilerine göre: ◾Hiç kahve içmeyen bireylerde risk daha yüksek bulunuyor ◾Günde üç fincandan fazla tüketimde risk yeniden artmaya başlıyor ◾Günde beş fincan ve üzeri kahve tüketimi ruh hali bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor Araştırmacılar bu ilişkiyi "J şeklinde bir ilişki" olarak tanımlıyor. Yani orta seviyede tüketim faydalı olabilirken aşırı tüketim ters etki yaratabiliyor.