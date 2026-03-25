Sağlıklı kahve tüketimi: Günde kaç bardak içilmeli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

460 binden fazla kişinin verileri incelenerek yapılan yeni bir araştırma, kahve tüketimi ile ruh sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre günde iki ila üç fincan kahve içen kişilerde depresyon ve kaygı geliştirme riski daha düşük görülüyor.

Kahve çoğu zaman enerji veren ve uyanıklığı artıran bir içecek olarak biliniyor. Ancak yeni bilimsel araştırmalar, kahvenin yalnızca fiziksel performansı değil ruh sağlığını da etkileyebileceğini gösteriyor. Çin'deki Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, kahve tüketimi ile depresyon ve kaygı riskinin ilişkili olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

📊 460 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİSİ ANALİZ EDİLDİ

Araştırmada toplam 461 bin 586 kişinin sağlık kayıtları incelendi. Çalışmanın başlangıcında katılımcıların ruh sağlığı iyi durumdaydı. Katılımcılar ortalama 13,4 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte bireylerin kahve tüketim alışkanlıkları ile ilerleyen yıllarda ortaya çıkan ruh sağlığı sorunları karşılaştırıldı.

Araştırmanın temel verileri şu şekilde:

Araştırma DetayıBilgi
Katılımcı sayısı461.586 kişi
Ortalama takip süresi13,4 yıl
İncelenen konuKahve tüketimi ve ruh sağlığı
Analiz yöntemiSağlık kayıtlarının uzun dönemli incelenmesi
Araştırma amacıDepresyon ve kaygı riskini incelemek
☕ GÜNDE KAÇ FİNCAN KAHVE İÇİLMELİ?

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, kahve tüketim miktarı ile ruh sağlığı arasındaki ilişki oldu. Bilim insanlarına göre günde iki ila üç fincan kahve içen kişilerde ruh sağlığı sorunları geliştirme riski en düşük seviyede görülüyor. Araştırma verilerine göre:

Hiç kahve içmeyen bireylerde risk daha yüksek bulunuyor

Günde üç fincandan fazla tüketimde risk yeniden artmaya başlıyor

Günde beş fincan ve üzeri kahve tüketimi ruh hali bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor

Araştırmacılar bu ilişkiyi "J şeklinde bir ilişki" olarak tanımlıyor. Yani orta seviyede tüketim faydalı olabilirken aşırı tüketim ters etki yaratabiliyor.

KAHVE TÜKETİMİ VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

Günlük Kahve TüketimiOlası Etki
0 fincanRuh sağlığı riskleri daha yüksek olabilir
1 fincanNötr etki
2–3 fincanEn düşük depresyon ve kaygı riski
4 fincanEtki azalabilir
5 fincan ve üzeriRuh hali bozuklukları riski artabilir
🧠 KAHVENİN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Bilim insanlarına göre kahve yalnızca kafein içermiyor. Aynı zamanda birçok biyoaktif bileşik barındırıyor. Bu bileşiklerin bazıları şu etkilerle ilişkilendiriliyor:

Beyin iltihabını azaltma

Stresle ilişkili sinir devrelerini düzenleme

Sinir hücrelerini koruma

Ruh hali üzerinde dengeleyici etki oluşturma

📈 KAHVE TÜRÜ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Araştırmada kahvenin türü de incelendi. Öğütülmüş kahve, hazır kahve ve kafeinsiz kahve tüketen kişiler arasında benzer sonuçlar elde edildi. Bu durum, kahvenin etkisinin yalnızca kafeinden kaynaklanmayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar ayrıca kahvenin olumlu etkisinin erkeklerde kadınlara kıyasla biraz daha belirgin olabileceğini tespit etti.

⚠️ ARAŞTIRMA KESİN SONUÇ VERMİYOR

Araştırmacılar elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu ancak çalışmanın doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını da vurguladı. Katılımcıların kahve tüketim alışkanlıkları yalnızca araştırmanın başlangıcında soruldu. Bu alışkanlıkların yıllar içinde değişip değişmediği takip edilmedi.

