Araştırma ortaya çıkardı! Bu kişiler sizi daha hızlı yaşlandırıyor

İnsanların hayatında yer alan bazı kişilik tiplerinin, fark edilenden çok daha büyük bir etkisi olabileceği ortaya çıktı. ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan ve 2 binden fazla kişinin katıldığı çalışmada, bu kişilerle düzenli etkileşimin yaşlanma hızını ortalama yüzde 1,5 artırabildiği belirlendi.

Bilimsel bir araştırma, insan hayatını zorlaştıran kişilerle kurulan ilişkilerin biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini ortaya koydu. Bulgular, insanların önemli bir bölümünün çevresinde en az bir "zorluk çıkaran" kişi bulunduğunu gösteriyor.

SOSYAL İLİŞKİLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İNCELENDİ ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar "sorun oluşturan ya da hayatı daha zor hale getiren kişiler" olarak tanımlanan bireylerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini analiz etti.

Araştırma kapsamında 2 binden fazla katılımcı yer aldı. Katılımcıların son 6 ay içerisinde kurdukları sosyal ilişkiler detaylı şekilde kayda geçirilirken, aynı zamanda biyolojik yaşlanma üzerindeki olası etkiler de ölçüldü. Çalışmada, katılımcıların DNA değişimlerinin incelenebilmesi için tükürük örnekleri de analiz edildi.

HER YENİ "RAHATSIZ EDİCİ KİŞİ" YAŞLANMA HIZINI ARTIRABİLİYOR Araştırma sonuçları, insanların düzenli olarak etkileşimde bulunduğu her yeni rahatsız edici kişinin yaşlanma hızını ortalama yüzde 1,5 artırabildiğini gösterdi.