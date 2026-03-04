Araç kredisi kullanacaklar için yeni liste: En düşük faiz hangi bankada?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mart ayı itibarıyla bankaların taşıt kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları güncellendi. Güncel kredi tablolarına göre faiz oranları yüzde 2,82 ile yüzde 6,00 arasında değişiyor. Aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankaya göre farklılık gösteriyor.
Listede en düşük oranlı kredi seçenekleri katılım bankaları ve bazı özel bankalarda görülüyor. En düşük faizli krediyi yüzde 2,82 oranla Kuveyt Türk veriyor. Garanti BBVA ve Dünya Katılım da yüzde 2,85 ve yüzde 2,84 seviyelerindeki oranlarıyla düşük faizli krediler sunan bankalar arasında yer alıyor.
Devlet bankaları tarafında ise faiz oranları değişiyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve bazı kamu finans kuruluşlarında taşıt kredisi oranları yüzde 4,79 ile yüzde 4,89 bandında bulunuyor. Bu oranlar aylık taksit tutarını ve toplam geri ödeme miktarını etkiliyor.
BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
|Banka Adı
|Faiz Oranı
|Aylık Taksit Tutarı
|Toplam Geri Ödeme
|Kuveyt Türk
|%2,82
|20.186,80 TL
|729.024 TL
|Dünya Katılım
|%2,84
|20.261,39 TL
|731.710 TL
|Garanti BBVA
|%2,85
|20.298,73 TL
|732.754 TL