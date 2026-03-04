Araç kredisi kullanacaklar için yeni liste: En düşük faiz hangi bankada?

Listede en düşük oranlı kredi seçenekleri katılım bankaları ve bazı özel bankalarda görülüyor. En düşük faizli krediyi yüzde 2,82 oranla Kuveyt Türk veriyor. Garanti BBVA ve Dünya Katılım da yüzde 2,85 ve yüzde 2,84 seviyelerindeki oranlarıyla düşük faizli krediler sunan bankalar arasında yer alıyor.