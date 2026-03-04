CANLI YAYIN
Araç kredisi kullanacaklar için yeni liste: En düşük faiz hangi bankada?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mart ayı itibarıyla bankaların taşıt kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları güncellendi. Güncel kredi tablolarına göre faiz oranları yüzde 2,82 ile yüzde 6,00 arasında değişiyor. Aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankaya göre farklılık gösteriyor.

Listede en düşük oranlı kredi seçenekleri katılım bankaları ve bazı özel bankalarda görülüyor. En düşük faizli krediyi yüzde 2,82 oranla Kuveyt Türk veriyor. Garanti BBVA ve Dünya Katılım da yüzde 2,85 ve yüzde 2,84 seviyelerindeki oranlarıyla düşük faizli krediler sunan bankalar arasında yer alıyor.

Devlet bankaları tarafında ise faiz oranları değişiyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve bazı kamu finans kuruluşlarında taşıt kredisi oranları yüzde 4,79 ile yüzde 4,89 bandında bulunuyor. Bu oranlar aylık taksit tutarını ve toplam geri ödeme miktarını etkiliyor.

BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Banka AdıFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme
Kuveyt Türk%2,8220.186,80 TL729.024 TL
Dünya Katılım%2,8420.261,39 TL731.710 TL
Garanti BBVA%2,8520.298,73 TL732.754 TL
İş Bankası%2,8920.448,42 TL738.143 TL
Albaraka Türk%2,9220.561,03 TL740.217 TL
Vakıf Katılım%2,9920.824,91 TL751.696 TL
Akbank%3,0921.204,58 TL765.664 TL
Ziraat Katılım%3,0921.204,58 TL765.364 TL
TEB%3,0921.204,58 TL765.364 TL
Türkiye Finans%3,1921.587,38 TL779.145 TL
Alternatif Bank%3,1921.587,38 TL779.145 TL
Şekerbank%3,5022.793,53 TL822.567 TL
Ziraat Bankası%4,7928.101,55 TL1.013.655 TL
Anadolubank%4,8228.230,03 TL1.018.281 TL
Halkbank%4,8928.530,65 TL1.029.103 TL
ICBC Bank Turkey%6,0033.438,58 TL1.205.788 TL
