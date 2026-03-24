iOS 27 tanıtım tarihi kesinleşti: Apple WWDC 2026 ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 16:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC 2026) tarihlerini açıkladı. 8-12 Haziran arasında düzenlenecek etkinlikte iOS 27 başta olmak üzere Apple ekosistemine gelecek büyük yazılım güncellemeleri ve yapay zeka yenilikleri ilk kez tanıtılacak.

Apple, teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın yeni edisyonu için hazırlıklarını duyurdu. Her yıl milyonlarca geliştirici ve Apple kullanıcısının yakından takip ettiği etkinlikte, şirketin yazılım ekosistemine yön verecek yeni güncellemeler ve teknolojiler tanıtılacak. iOS başta olmak üzere Apple platformlarına gelecek yeniliklerin yanı sıra yapay zeka odaklı özellikler ve geliştiricilere sunulacak yeni araçların da konferansın öne çıkan başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

WWDC 2026'NIN TARİHİ AÇIKLANDI Apple, her yıl teknoloji dünyasının gündemini belirleyen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın bu yılki tarihlerini duyurdu. Şirketin 37'ncisini düzenleyeceği WWDC 2026 etkinliği, 8 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

Konferans, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyük ölçüde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Apple, dünyanın dört bir yanından geliştiricilerin etkinliğe ücretsiz şekilde katılabileceğini açıkladı. Böylece milyonlarca geliştirici ve Apple kullanıcısı, yeni yazılım teknolojilerini yakından takip etme fırsatı bulacak.

YENİ YAZILIMLAR TANITILACAK Konferansın en çok beklenen anı, her zamanki gibi büyük açılış konuşması olacak. Apple bu sunumda yeni nesil işletim sistemi güncellemelerini ilk kez teknoloji dünyasının karşısına çıkaracak. Tanıtılması beklenen başlıca yazılım güncellemeleri: ◾iOS 27 ◾iPadOS 27 ◾macOS 27 ◾watchOS 27 ◾tvOS 27 ◾visionOS 27 Bu sürümlerin özellikle yapay zeka destekli özellikler ve kullanıcı deneyimini geliştiren yeniliklerle dikkat çekmesi bekleniyor.

OTURUMLAR ÇEVRİM İÇİ YAYIMLANACAK Konferansın açılış konuşması ve diğer tüm eğitim oturumları Apple Developer uygulaması, Apple'ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Apple, böylece dünyanın dört bir yanındaki geliştiricileri bir hafta boyunca aynı platformda buluşturmayı ve yeni teknolojiler etrafında güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.