AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

2025/2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM TAKVİMİ
|AŞAMA
|İŞLEM
|BAŞLANGIÇ TARİHİ
|BİTİŞ TARİHİ
|Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması
|e-Sınava katılacak öğrencilere ait fotoğraflı sınav giriş belgelerinin düzenlenip https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ve/veya https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adreslerinden yayımlanması
|24 Kasım 2025 Pazartesi
|—
|Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması
|Yazılı sınava katılacak öğrencilere ait fotoğraflı sınav giriş belgelerinin düzenlenip https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ve/veya https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adreslerinden yayımlanması
|15 Aralık 2025 Pazartesi
|—
|Sınav Uygulaması
|e-Sınavın gerçekleştirilmesi
|1 Aralık 2025 Pazartesi
|31 Aralık 2025 Çarşamba
|Sınav Uygulaması
|Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi
|20 Aralık 2025 Cumartesi
|21 Aralık 2025 Pazar
|Sınav Sorularına İtiraz
|e-Sınav sorularına ilişkin itirazların adayın e-Sınav oturumunun tamamlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirilmesi
|1 Aralık 2025 Pazartesi
|5 Ocak 2026 Pazartesi
|Sınav Sorularına İtiraz
|Yazılı sınav sorularına ilişkin itirazların adayın e-Sınav oturumunun tamamlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirilmesi
|24 Aralık 2025 Çarşamba
|28 Aralık 2025 Pazar
|Sınav Sonuçlarının Açıklanması
|e-Sınav ve yazılı sınav sonuç bilgilerinin yayımlanması
|20 Ocak 2026 Pazartesi
|—
|Sınav Sonuçlarına İtiraz
|Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların e-İtiraz Modülü üzerinden toplanması
|20 Ocak 2026 Salı
|25 Ocak 2026 Pazar