Viral Galeri Viral Liste AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları Aralık ayında tamamlandı. AÖL sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, açık öğretim öğrencileri tarafından MEB'in resmi öğrenci giriş ekranları üzerinden sorgulanabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 08:28
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınav süreci aralık ayında tamamlandı. Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde öğrenim gören öğrenciler, sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

SINAVLAR OTURUMLAR HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1. Dönem sınavları kapsamında Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturumda, Açık Öğretim Lisesi sınavları ise 3 oturum halinde yapıldı. Açık öğretim liselerinde her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanındı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, cevap anahtarı ve sonuçlara ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

2025/2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM TAKVİMİ

AŞAMA İŞLEM BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması e-Sınava katılacak öğrencilere ait fotoğraflı sınav giriş belgelerinin düzenlenip https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ve/veya https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adreslerinden yayımlanması 24 Kasım 2025 Pazartesi
Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması Yazılı sınava katılacak öğrencilere ait fotoğraflı sınav giriş belgelerinin düzenlenip https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ve/veya https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adreslerinden yayımlanması 15 Aralık 2025 Pazartesi
Sınav Uygulaması e-Sınavın gerçekleştirilmesi 1 Aralık 2025 Pazartesi 31 Aralık 2025 Çarşamba
Sınav Uygulaması Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi 20 Aralık 2025 Cumartesi 21 Aralık 2025 Pazar
Sınav Sorularına İtiraz e-Sınav sorularına ilişkin itirazların adayın e-Sınav oturumunun tamamlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirilmesi 1 Aralık 2025 Pazartesi 5 Ocak 2026 Pazartesi
Sınav Sorularına İtiraz Yazılı sınav sorularına ilişkin itirazların adayın e-Sınav oturumunun tamamlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirilmesi 24 Aralık 2025 Çarşamba 28 Aralık 2025 Pazar
Sınav Sonuçlarının Açıklanması e-Sınav ve yazılı sınav sonuç bilgilerinin yayımlanması 20 Ocak 2026 Pazartesi
Sınav Sonuçlarına İtiraz Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların e-İtiraz Modülü üzerinden toplanması 20 Ocak 2026 Salı 25 Ocak 2026 Pazar
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, sınav sonuçlarını 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak sistemler üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri;

🔴Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,

🔴Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

adreslerinden, öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Resmi açıklamalara göre, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınavlarında sorulan sorular ve cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak.

Adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi https://www.meb.gov.tr
ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden ulaşabilecek.

SON DAKİKA