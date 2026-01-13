AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu

SINAVLAR OTURUMLAR HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1. Dönem sınavları kapsamında Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturumda, Açık Öğretim Lisesi sınavları ise 3 oturum halinde yapıldı. Açık öğretim liselerinde her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanındı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, cevap anahtarı ve sonuçlara ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı.