AÖL 3. oturum saat kaçta? Açık lise sınav süresi ve soru sayısı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarında ilk iki oturum 14 Mart'ta tamamlandı. Üçüncü ve son oturum ise bugün (15 Mart Pazar) saat 10.00'da yapılacak. Her oturum 100 dakika sürerken, sınavlarda her ders için 10 çoktan seçmeli soru yöneltiliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları hafta sonu itibarıyla gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınavlar üç oturum halinde yüz yüze uygulanıyor. İlk iki oturum 14 Mart Cumartesi günü yapılırken, üçüncü ve son oturum ise bugün (15 Mart Pazar) gerçekleştirilecek.

81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenen sınavlar için adaylara her oturumda 100 dakika süre veriliyor. Sınava girecek öğrenciler, sınav yerlerini ve salon bilgilerini AÖL sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebiliyor.

2. DÖNEM AÖL SINAVLARI HAFTA SONU YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınav duyurusuyla birlikte sınav tarihleri ve oturum saatleri netleşti.

Takvime göre AÖL 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanıyor. İlk ve ikinci oturum 14 Mart Cumartesi günü tamamlanırken, üçüncü oturum ise bugün yapılacak.

AÖL SINAV OTURUM SAATLERİ

AÖL 2. dönem sınavlarının oturum saatleri şu şekilde:

  • 1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 10.00
  • 2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 14.00
  • 3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar – Saat 10.00

Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınıyor.

AÖL SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Açık öğretim liselerinde uygulanan sınav sistemi ders bazlı test şeklinde gerçekleştiriliyor. Buna göre her ders için hazırlanan sınavlar 10 sorudan oluşuyor.

Sorular 4 seçenekli çoktan seçmeli olarak uygulanıyor. Adaylar her oturumda kayıtlı oldukları derslere ait testleri cevaplıyor.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

AÖL sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Puan hesaplamasında şu formül kullanılıyor:

  • Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100

Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor. Elde edilen puanlar matematiksel yuvarlama yöntemiyle en yakın tam sayıya tamamlanıyor.

Değerlendirme sürecinde iptal edilmesine karar verilen sorular olması halinde, geçerli soru sayısı üzerinden puanlama yeniden düzenleniyor. Cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda ise doğru seçenek dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarlarının 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor.

Öğrenciler sınav sorularına ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri üzerinden erişebilecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

Öğrenciler sonuçlarını AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

