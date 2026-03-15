AÖL 3. oturum saat kaçta? Açık lise sınav süresi ve soru sayısı

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 08:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarında ilk iki oturum 14 Mart'ta tamamlandı. Üçüncü ve son oturum ise bugün (15 Mart Pazar) saat 10.00'da yapılacak. Her oturum 100 dakika sürerken, sınavlarda her ders için 10 çoktan seçmeli soru yöneltiliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları hafta sonu itibarıyla gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınavlar üç oturum halinde yüz yüze uygulanıyor. İlk iki oturum 14 Mart Cumartesi günü yapılırken, üçüncü ve son oturum ise bugün (15 Mart Pazar) gerçekleştirilecek.

81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenen sınavlar için adaylara her oturumda 100 dakika süre veriliyor. Sınava girecek öğrenciler, sınav yerlerini ve salon bilgilerini AÖL sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebiliyor.

2. DÖNEM AÖL SINAVLARI HAFTA SONU YAPILIYOR Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınav duyurusuyla birlikte sınav tarihleri ve oturum saatleri netleşti. Takvime göre AÖL 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanıyor. İlk ve ikinci oturum 14 Mart Cumartesi günü tamamlanırken, üçüncü oturum ise bugün yapılacak.

AÖL SINAV OTURUM SAATLERİ AÖL 2. dönem sınavlarının oturum saatleri şu şekilde: 1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 10.00

14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 10.00 2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 14.00

14 Mart 2026 Cumartesi – Saat 14.00 3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar – Saat 10.00 Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınıyor.