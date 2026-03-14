Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav takvimi: AÖL sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 11:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini açıkladı. Yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026'da yapılırken e-Sınav uygulamaları 6 Mart-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 22 Nisan'da ilan edilecek.

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre yüz yüze gerçekleştirilecek yazılı sınavlar mart ayının ikinci haftasında üç oturum halinde uygulanacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlar üç ayrı oturum halinde uygulanıyor ve her oturum belirlenen saatlerde eş zamanlı olarak yapılıyor.

OTURUM SAATLERİ AÇIKLANDI Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yazılı sınavlarının oturum saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Her oturum için adaylara 100 dakika süre veriliyor. Oturum Tarih Saat 1. Oturum 14 Mart 2026 Cumartesi 10.00 2. Oturum 14 Mart 2026 Cumartesi 14.00 3. Oturum 15 Mart 2026 Pazar 10.00

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerine 9 Mart 2026 tarihinden itibaren erişebiliyor. Adaylar öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabiliyor. Sınava girerken adayların yanında sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurması gerekiyor.