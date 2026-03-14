Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav takvimi: AÖL sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini açıkladı. Yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026'da yapılırken e-Sınav uygulamaları 6 Mart-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 22 Nisan'da ilan edilecek.

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre yüz yüze gerçekleştirilecek yazılı sınavlar mart ayının ikinci haftasında üç oturum halinde uygulanacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlar üç ayrı oturum halinde uygulanıyor ve her oturum belirlenen saatlerde eş zamanlı olarak yapılıyor.

OTURUM SAATLERİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yazılı sınavlarının oturum saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Her oturum için adaylara 100 dakika süre veriliyor.

OturumTarihSaat
1. Oturum14 Mart 2026 Cumartesi10.00
2. Oturum14 Mart 2026 Cumartesi14.00
3. Oturum15 Mart 2026 Pazar10.00
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerine 9 Mart 2026 tarihinden itibaren erişebiliyor. Adaylar öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabiliyor. Sınava girerken adayların yanında sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurması gerekiyor.

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları çoktan seçmeli test şeklinde uygulanıyor. Her ders için adaylara 10 soru yöneltiliyor. Adayların sınava gelirken yanında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurması gerekiyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını açık öğretim sisteminin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Sınav soruları ve cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının ilgili internet adreslerinde yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

AÖL sınavlarında puanlama nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi sınavlarında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Puan hesaplamasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınır ve yanlış yanıtlar puanı düşürmez.

AÖL sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
Sınav sorularına veya sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından beş takvim günü içinde e-İtiraz Modülü üzerinden başvuru yapabilir. İtiraz başvurusu için belirlenen ücret 75 TL'dir. Başvuruların sonucu adaylara sistem üzerinden bildirilir.

AÖL yazılı sınavına kimler girebilir?
Yurt dışında (KKTC hariç) bulunan açık öğretim öğrencileri ile engelli öğrenciler yüz yüze yazılı sınava başvurabilir. Ayrıca Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden 10 ve daha fazla dersi bulunan adaylar da yazılı sınav kapsamında yer alır.

