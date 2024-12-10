AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi vize sınavları, 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlendi. Üç oturumda gerçekleşen sınavlarda, her ders için 20 soruya 30 dakika süre tanındı. Sınav maratonunu tamamlayan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:43