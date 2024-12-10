Viral Galeri Viral Liste AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi vize sınavları, 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlendi. Üç oturumda gerçekleşen sınavlarda, her ders için 20 soruya 30 dakika süre tanındı. Sınav maratonunu tamamlayan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:43
AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi vize sınavları, 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler, şimdi "AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, sonuçların açıklanma sürecine ve AÖF sistemine dair tüm merak edilenler...

AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

AÖF güz dönemi vize sınavlarının sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor. Bu doğrultuda, sonuçların 22 Aralık 2024 tarihine kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. Öğrenciler sonuçlarını, Anadolu Üniversitesi'nin resmi platformları olan Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sonuç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

AÖF sonuçları, açıklandığında Anadolum eKampüs sistemine yüklenecek ve öğrencilerin erişimine sunulacak. Sonuç sorgulama işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz:

Anadolu Mobil Uygulaması ya da aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle oturum açın.

Sonuç ekranından doğru ve yanlış cevap sayılarınızı, ayrıca aldığınız sınav puanını görüntüleyin.

AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF Geçme Notu Kaç?

Bir dersi geçmek için gerekli olan Başarı Notu, ara sınav ve dönem sonu sınavlarından alınan puanların belirli oranlarına göre hesaplanır:

Ara sınavın %30'u

Dönem sonu sınavının %70'i

Bu hesaplama sonucunda, ders başarı puanının en az 35 olması gereklidir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı gibi özel öğretim dili bulunan programlarda oranlar değişiklik gösterebilir. Örneğin, bu derslerde ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınır.

AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF Harf Notlarının Anlamları

Alınan puanlar doğrultusunda verilen harf notları ve karşılıkları şu şekildedir:

84 – 100: AA (4,00 - Geçti)
77 – 83: AB (3,70 - Geçti)
71 – 76: BA (3,30 - Geçti)
66 – 70: BB (3,00 - Geçti)
50 – 55: CC (2,00 - Geçti)

Başarı notu, öğrencinin genel not ortalamasına önemli ölçüde katkı sağlar.

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