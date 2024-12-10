AÖF vize sonuç tarihi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF Geçme Notu Kaç?

Bir dersi geçmek için gerekli olan Başarı Notu, ara sınav ve dönem sonu sınavlarından alınan puanların belirli oranlarına göre hesaplanır:

Ara sınavın %30'u

Dönem sonu sınavının %70'i

Bu hesaplama sonucunda, ders başarı puanının en az 35 olması gereklidir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı gibi özel öğretim dili bulunan programlarda oranlar değişiklik gösterebilir. Örneğin, bu derslerde ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınır.