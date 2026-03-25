AÖF vize sınavı yerleri açıklandı: 2026 bahar dönemi ara sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 bahar dönemi vize sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınava gireceği okul, bina ve salon bilgisine AÖF Bilgi Sistemi üzerinden erişebiliyor. Ara sınavlar 4-5 Nisan tarihinde yapılacak, final sınavlarının ise 9-10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgesi, adayın sınava gireceği okul, salon ve oturum bilgilerini içeren zorunlu resmi belgedir. Kimlik doğrulama ve salon yerleşimi bu belge üzerinden yapılır; belge olmadan sınav salonuna giriş kesin olarak engellenir.
Adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak "Sınav Giriş Belgesi" ekranından belgeyi kolayca görüntüleyebilir. Bu belgenin çıktı alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunludur.
AÖF VİZE VE FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan 2026'da yapılacak. Sürecin ikinci aşaması olan dönem sonu (final) sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.
AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Bu sınav, dönem içinde başarısız olunan dersler için telafi fırsatı sunarak öğrencilerin akademik yıl kaybı yaşamadan ilerlemesine imkan tanıyacak.