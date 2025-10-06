Viral Galeri Viral Liste AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci resmen başladı. Üniversite tarafından daha önce duyurulan takvime göre, öğrenciler 6 Ekim Pazartesi günü itibarıyla kayıtlarını yenilemeye başladı. Binlerce açık öğretim öğrencisi şimdi 'AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 12:17
Anadolu Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme takvimi işlemeye başladı. Akademik takvime göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde okuyan öğrenciler için ders seçimi ve harç ödeme süreci 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başladı. Kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ ÇEVRİMİÇİ YAPILIYOR

AÖF'te kayıt yenileme işlemleri her dönem olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi (online) olarak yürütülüyor. Öğrenciler, sisteme giriş yaparak ders seçimini tamamladıktan sonra kayıt yenileme ücretlerini ödeyerek işlemlerini sonlandırıyor. Ücret ödenmediği takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanmış sayılmıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme süreci iki aşamadan oluşuyor: ders seçimi ve ücret ödemesi. İşlemler şu şekilde gerçekleştiriliyor:

1. Ders Seçimi

Öğrenciler, https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki "Öğrenci Otomasyonu" sistemine e-Devlet şifresi veya öğrenci girişi ile giriş yapıyor. "Kayıt Yenileme" sekmesinden, açılan dersler arasından seçim yapılabiliyor. Sistem, seçilen derslere göre ödenmesi gereken katkı payı veya öğrenim ücretini otomatik olarak hesaplıyor.

2. Ücret Ödeme

Oluşan kayıt yenileme bedeli, Ziraat Bankası ATM'lerinden, internet veya mobil bankacılık üzerinden "Eğitim Ödemeleri / Anadolu Üniversitesi" menüsünden yatırılıyor. Ücret yatırılmadığı sürece kayıt yenileme işlemi geçerli sayılmıyor.

3. Kayıt Yenileme Onayı

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra sistemde "kayıt yenilendi" ibaresi görüntüleniyor. Öğrencilerin, işlem sonrasında mutlaka öğrenci otomasyonundan kayıt durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

