AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci resmen başladı. Üniversite tarafından daha önce duyurulan takvime göre, öğrenciler 6 Ekim Pazartesi günü itibarıyla kayıtlarını yenilemeye başladı. Binlerce açık öğretim öğrencisi şimdi 'AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını araştırıyor.
