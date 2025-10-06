AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme süreci iki aşamadan oluşuyor: ders seçimi ve ücret ödemesi. İşlemler şu şekilde gerçekleştiriliyor:

1. Ders Seçimi

Öğrenciler, https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki "Öğrenci Otomasyonu" sistemine e-Devlet şifresi veya öğrenci girişi ile giriş yapıyor. "Kayıt Yenileme" sekmesinden, açılan dersler arasından seçim yapılabiliyor. Sistem, seçilen derslere göre ödenmesi gereken katkı payı veya öğrenim ücretini otomatik olarak hesaplıyor.