Bugün bir kelimeyi silmek ya da bir çizimi düzeltmek birkaç saniye sürüyor. Ancak binlerce yıl önce yaşayan yazıcılar ve sanatçılar için bu kadar kolay değildi. Yeni bir araştırma, Antik Mısırlı sanatçıların hataları gizlemek için düşündürücü bir yöntem geliştirdiğini ortaya koydu.

Ancak araştırmacıların dikkatini çeken başka bir ayrıntı vardı. Çakalın gövdesinin iki yanında yer alan kalın beyaz şeritler.

Keşif, M.Ö. 1278 civarında yaşayan kraliyet katibi Ramose için hazırlanan Ölüler Kitabı kopyasında ortaya çıktı. Antik Mısır'da bu kitaplar, ölen kişinin öteki dünyaya güvenli geçişini sağlamak için hazırlanıyordu. Papirüslerde büyüler, sahneler ve dini tasvirler yer alıyordu. İncelenen sahnede dikkat çeken figürler şunlardı:

🎨 ÇİZİMDE SONRADAN YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Mısırolog Helen Strudwick'e göre bu beyaz şeritler çizim tamamlandıktan sonra eklendi. Amaç, çakal figürünü daha ince göstermekti. Yani sanatçı bitmiş çizimdeki oranı değiştirmeye çalışmıştı. Strudwick bu durumu şu sözlerle anlatıyor:

"Sanki biri çizime bakıp bu çakal çok şişman olmuş, biraz zayıflatın demiş gibi."

Araştırmacılar kızılötesi fotoğrafçılık tekniğini kullanarak beyaz boyanın altını inceledi. Böylece figürün ilk çizildiğinde daha iri olduğu açıkça ortaya çıktı.