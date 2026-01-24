Annesini arayan dahi çocuk! Bücür filmi konusu ve oyuncu kadrosu

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2018 yapımı Bücür filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Umut Kırca'nın üstlendiği yapımda Berat Efe Parlar başrolde yer alıyor. Annesini bulmak için yola çıkan zeki bir çocuğun üç güne sığan macerası dikkat çekiyor

Sinema kuşaklarında ekrana gelen Bücür, yayınlandığı akşam sosyal medyada ve arama motorlarında yeniden gündeme geldi. Ailece izlenebilecek yapımlar arasında gösterilen film hem hikayesi hem de genç oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

BÜCÜR FİLMİ KONUSU

Bücür, annesini hiç görmemiş bir çocuğun onu bulmak için çıktığı macerayı konu alıyor. Zamanının büyük bölümünü bilgisayar başında geçiren Umut, yaşıtlarından farklı olarak teknoloji konusunda oldukça yetenekli. Henüz on yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar veriyor.

Umut, internet ve dijital dünyadaki becerilerini kullanarak annesine dair önemli izlere ulaşıyor. Elde ettiği bilgiler onu İstanbul'a götürüyor. Bu yolculuk sırasında tesadüf eseri Özge ile tanışıyor. Ancak işler düşündüğü kadar kolay ilerlemiyor.

Annesine ulaşmak için yalnızca üç günü olan Umut, Özge ile birlikte kendini beklenmedik olayların içinde buluyor. Bir yandan annesinin izini sürerken diğer yandan peşlerine düşen kişilerden kurtulmaya çalışıyor. Film, bu süreçte hem eğlenceli hem de heyecanlı anlara sahne oluyor.

Yönetmen Koltuğunda Umut Kırca

2018 yapımı filmin yönetmenliğini Umut Kırca üstleniyor. Aile ve çocuk izleyiciyi hedefleyen yapım, macera ve komediyi bir araya getiriyor. Özellikle genç izleyicilere hitap eden diliyle öne çıkıyor.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

