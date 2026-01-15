Ankara'da velilerin "akran zorbalığı" nöbeti!
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ilkokulda yaşananlar 'bu kadarına da pes' dedirtti. Henüz birinci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki bir çocuğun, sınıf arkadaşlarına uyguladığı iddia edilen akılalmaz şiddet ve taciz, velileri isyan noktasına getirdi. Çocuklarını okula korkuyla gönderen aileler, tehdit edilince çareyi dondurucu soğukta okul kapısında 'şiddet nöbeti' tutmakta buldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:08