Ankara'da velilerin "akran zorbalığı" nöbeti!

"ÇETE KURDUM" DİYEREK ARKADAŞLARINI DARP ETTİ

Minik öğrencilerin okulda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Durumun ciddiyetini vurgulayan veli Sedef Söğüt, "Çocuklarımızı tuvalette sıkıştırmalar, diğer sınıflardan kendine bir örgüt gibi 'çete kurdum' demeler, arkadaşlarını darp etmeler, benim çocuğuma kadar kolunu ısırmalar, arkadaşlarının montlarını yırtmalar, sıra üzerinde gezmeler," diyerek okulda yaşanan kaosu anlattı. Bir annenin feryadı ise durumun vahametini ortaya koydu; Sevgi Akdeniz, çocuğunun kendisine gelip "Anne yine yanıma geldi. Ben de 'senin gruptanım' deyince beni ellemedi, gitti, kendimi kurtardım" dediğini dehşet içinde anlattı.