Viral Galeri Viral Liste Ankara'da velilerin "akran zorbalığı" nöbeti!

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ilkokulda yaşananlar 'bu kadarına da pes' dedirtti. Henüz birinci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki bir çocuğun, sınıf arkadaşlarına uyguladığı iddia edilen akılalmaz şiddet ve taciz, velileri isyan noktasına getirdi. Çocuklarını okula korkuyla gönderen aileler, tehdit edilince çareyi dondurucu soğukta okul kapısında 'şiddet nöbeti' tutmakta buldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:08
VELİLERİN 'AKRAN ZORBALIĞI' NÖBETİ!

Sincan'daki okulda eğitim gören minik öğrenciler, iddialara göre sınıf arkadaşları tarafından sistematik bir şiddet sarmalına alındı. Okulların açılmasından kısa bir süre sonra sınıfa dahil olduğu belirtilen öğrencinin yaptıkları kan dondurdu.

Yaşanan dehşeti anlatan veli Elif Beydüz, "Darbe vardı, kafa attırma, karına, kaburgaya tekme attırma," ifadelerini kullanarak şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Şiddetin dozunun her geçen gün arttığını belirten bir diğer veli Sevgi Akdeniz ise çocuğunun yaşadığı travmayı, "Benim çocuğuma üç kere karnına ve kuzenini örgütleyerek kafa attırmak suretiyle, toplamda belki beş altı kere zarar vermiştir," sözleriyle aktardı.

"ÇETE KURDUM" DİYEREK ARKADAŞLARINI DARP ETTİ
Minik öğrencilerin okulda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Durumun ciddiyetini vurgulayan veli Sedef Söğüt, "Çocuklarımızı tuvalette sıkıştırmalar, diğer sınıflardan kendine bir örgüt gibi 'çete kurdum' demeler, arkadaşlarını darp etmeler, benim çocuğuma kadar kolunu ısırmalar, arkadaşlarının montlarını yırtmalar, sıra üzerinde gezmeler," diyerek okulda yaşanan kaosu anlattı. Bir annenin feryadı ise durumun vahametini ortaya koydu; Sevgi Akdeniz, çocuğunun kendisine gelip "Anne yine yanıma geldi. Ben de 'senin gruptanım' deyince beni ellemedi, gitti, kendimi kurtardım" dediğini dehşet içinde anlattı.

VELİLERDEN EKSİ DERECEDE "ŞİDDET NÖBETİ"
Çocuklarının can güvenliğinden endişe eden aileler, seslerini duyurabilmek için sosyal medyadan videolar paylaştı ve CİMER'e şikayette bulundu. Ancak iddiaya göre okul yönetimi soruna çözüm bulmakta yetersiz kaldı.

Evlerinde huzursuz olduklarını belirten Söğüt, "Biz rahat edemez olduk evlerimizde. Veliler olarak gelip burada nöbet tutuyoruz bu soğukta," diyerek çaresizliklerini dile getirdi. Aileler kendi aralarında organize olarak okul çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Bu durumu Elif Beydüz, "Bizler üç veli, üç veli şeklinde okulun etrafına dağıldık. Burada sırayla nöbet tutmaya başladık," sözleriyle ifade etti.

