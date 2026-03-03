Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı
Ankara'da 31 bin 73 konut için hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli oluyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura, saat 13.30'da canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. İşte TOKİ çekilişi canlı takip ekranı…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut hamlesinde başkent etabı tamamlanma aşamasına geldi. Ankara genelinde merkez ve ilçe projelerini kapsayan 31 bin 73 konut için hak sahipliği belirleme süreci bugün yapılacak kura çekimiyle sonuçlanacak. Süreç, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek.
BAŞKENTTE DEV KURA
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura sırası Ankara'da. İnşa edilen 31 bin 73 konut için hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Çekiliş, saat 13.30'da gerçekleştirilecek ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
ANKARA TOKİ KURASI CANLI TAKİP EKRANI
ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLA TAKİP EDİLEBİLECEK
Başkentteki 31 bin 73 konut için yapılacak hak sahibi belirleme kurası, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda çekilecek ve eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı yayın ekranı üzerinden anlık takip edebilecek.
ANKARA'DA KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Ankara'da yapılacak kura çekiminde 31 bin 73 konut, merkez ilçeler başta olmak üzere 19 farklı proje üzerinden dağıtılacak. Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'ı kapsayan büyük ölçekli merkez projelerinin yanı sıra Akyurt'tan Polatlı'ya, Beypazarı'ndan Nallıhan'a kadar birçok ilçede farklı konut sayılarıyla hak sahipleri belirlenecek.
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780
|21780
|ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000
|4000
|ANKARA AKYURT 150
|150
|ANKARA AYAŞ 150
|150
|ANKARA BALA 110
|110
|ANKARA BEYPAZARI 750
|750
|ANKARA ÇAMLIDERE 200
|200
|ANKARA ÇUBUK 500
|500
|ANKARA ELMADAĞ 500
|500
|ANKARA EVREN 41
|41
|ANKARA GÜDÜL 142
|142
|ANKARA HAYMANA 150
|150
|ANKARA KAHRAMANKAZAN 300
|300
|ANKARA KALECİK 150
|150
|ANKARA KIZILCAHAMAM 150
|150
|ANKARA NALLIHAN 200
|200
|ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100
|100
|ANKARA POLATLI 1500
|1500
|ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200
|200
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi olarak yayımlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlarını çevrimiçi sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kontrol edebilecek. Hak sahipliği durumu, TOKİ'nin resmi internet sayfası ile e-Devlet Kapısı üzerinden ayrı ayrı sorgulanabilecek.
Sonuç ekranına erişim için:
🔶TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
🔷e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr