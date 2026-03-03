Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı

TOKİ PROJELERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Hangi gruplara özel kontenjan ayrıldı?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gaziler, engelli bireyler, üç ve üzeri çocuk sahibi haneler, emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençler, projede öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

TOKİ kura çekilişinde sıradaki etap hangi il?

4 Mart Çarşamba günü Muğla'da hak sahipleri belli olacak.

Proje sahipleri, taksit ödemelerine ne zaman başlayacak?

Konut almaya hak kazanan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlatılacak. Ödeme planı ve vade detayları, imza sürecinde hak sahiplerine ayrıca bildirilecek.