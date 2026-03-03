CANLI YAYIN
Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'da 31 bin 73 konut için hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli oluyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura, saat 13.30'da canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. İşte TOKİ çekilişi canlı takip ekranı…

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut hamlesinde başkent etabı tamamlanma aşamasına geldi. Ankara genelinde merkez ve ilçe projelerini kapsayan 31 bin 73 konut için hak sahipliği belirleme süreci bugün yapılacak kura çekimiyle sonuçlanacak. Süreç, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek.

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 2

BAŞKENTTE DEV KURA

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura sırası Ankara'da. İnşa edilen 31 bin 73 konut için hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Çekiliş, saat 13.30'da gerçekleştirilecek ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

ANKARA TOKİ KURASI CANLI TAKİP EKRANI

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 3

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLA TAKİP EDİLEBİLECEK

Başkentteki 31 bin 73 konut için yapılacak hak sahibi belirleme kurası, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda çekilecek ve eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı yayın ekranı üzerinden anlık takip edebilecek.

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 4

ANKARA'DA KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ankara'da yapılacak kura çekiminde 31 bin 73 konut, merkez ilçeler başta olmak üzere 19 farklı proje üzerinden dağıtılacak. Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'ı kapsayan büyük ölçekli merkez projelerinin yanı sıra Akyurt'tan Polatlı'ya, Beypazarı'ndan Nallıhan'a kadar birçok ilçede farklı konut sayılarıyla hak sahipleri belirlenecek.

PROJE ADI KONUT SAYISI
ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780 21780
ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000 4000
ANKARA AKYURT 150 150
ANKARA AYAŞ 150 150
ANKARA BALA 110 110
ANKARA BEYPAZARI 750 750
ANKARA ÇAMLIDERE 200 200
ANKARA ÇUBUK 500 500
ANKARA ELMADAĞ 500 500
ANKARA EVREN 41 41
ANKARA GÜDÜL 142 142
ANKARA HAYMANA 150 150
ANKARA KAHRAMANKAZAN 300 300
ANKARA KALECİK 150 150
ANKARA KIZILCAHAMAM 150 150
ANKARA NALLIHAN 200 200
ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100 100
ANKARA POLATLI 1500 1500
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200 200
Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 5

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi olarak yayımlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlarını çevrimiçi sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kontrol edebilecek. Hak sahipliği durumu, TOKİ'nin resmi internet sayfası ile e-Devlet Kapısı üzerinden ayrı ayrı sorgulanabilecek.

Sonuç ekranına erişim için:
🔶TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
🔷e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 6

ANAHTAR TESLİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından açıklanan takvime göre kura süreci 12 Mart tarihine kadar sürecek. Projede yer alan konutların ilk etap anahtar teslimlerinin ise Mart 2027'den itibaren başlaması planlanıyor.

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 7

75 İLDE KURALAR TAMAMLANDI

Proje kapsamında bugüne kadar 75 şehirde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipliği süreci tamamlandı. Ankara kurasıyla birlikte önemli bir eşik daha aşılmış olacak.

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 8

BU HAFTA 71 BİN ANAHTAR SAHİPLERİNİ BULACAK

2-8 Mart haftasının TOKİ kura takvimi belli oldu. Ankara etabından sonra İzmir, Hatay ve Muğla'da kura çekimleri tamamlanacak. Toplamda 71 bin 799 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Ankara’da büyük gün: 31 bin konutta hak sahipleri belli oluyor! TOKİ canlı takip ekranı 9

TOKİ PROJELERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Hangi gruplara özel kontenjan ayrıldı?
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gaziler, engelli bireyler, üç ve üzeri çocuk sahibi haneler, emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençler, projede öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

TOKİ kura çekilişinde sıradaki etap hangi il?
4 Mart Çarşamba günü Muğla'da hak sahipleri belli olacak.

Proje sahipleri, taksit ödemelerine ne zaman başlayacak?
Konut almaya hak kazanan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlatılacak. Ödeme planı ve vade detayları, imza sürecinde hak sahiplerine ayrıca bildirilecek.

